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Мир

СМИ узнали о «быстрой и тихой» отставке Маска

2 минуты чтения 14:21 29 мая | Обновлено: 12:36 30 мая

Уход миллиардера Илона Маска с государственной службы в администрации президента США Дональда Трампа был «быстрым и тихим». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

По их словам, об отставке Маска стало известно накануне вечером и перед ней у него не было разговора с Трампом. Сам миллиардер, возглавивший в январе новое ведомство американского правительства — департамент государственной эффективности — написал в принадлежащей ему соцсети X, что его время на госслужбе «подходит к концу» и поблагодарил президента США.

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Ранее сам Трамп говорил, что не нуждается в Маске. «Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам: этот парень, — этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужна его машина [Tesla], хотя я купил одну», — сказал американский президент.

Ставший одним из ближайших соратников и крупнейших спонсоров Трампа Маск вызывал раздражение у других членов команды американского президента. Некоторые из них говорили, что после победы Трампа на президентских выборах миллиардер решил, что он теперь «сопрезидент».

Известно, что Маск конфликтовал с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром финансов Скоттом Бессентом. С последним основатель Tesla поругался прямо в Белом доме в присутствии президента. Свидетели скандала позже рассказали журналистам, что министр «послал Маска на хуй».

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Политическая деятельность Маска сделал его весьма непопулярным, как в США, так и в Европе. Это привело к многочисленным актам вандализма жертвами которых становились автомобили и салоны продаж Tesla. В результате прибыль компании сократилась более, чем на 70%, а ее капитализация упала с полутора триллионов до 900 миллиардов долларов.

СМИ также сообщали, что совет директоров Tesla начал искать замену Маску на посту главы компании, однако позже сам Маск и представители автопроизводителя назвали эти сообщения «ложью».

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