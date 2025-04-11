Трамп заявил о ненужности Маска

Президент США Дональд Трамп сказал, что ему не нужен миллиардер Илон Маск, но похвалил главу Департамента госэффективности (DOGE) за проделанную работу.

«Мне не нужен Илон ни для чего, но он мне просто нравится. Говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», — сказал американский президент, выступая на заседании кабинета министров, на котором также присутствовал Маск.

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Также Трамп сказал, что ему не нужна была машина Tesla, но он ее купил без какой-либо скидки и по самой высокой цене, чтобы поддержать Маска. «Мне не нужна его Tesla. Знаете, что я с ней делаю? Я разрешаю сотрудникам офиса ездить на этой машине, Марго, Натали и Чемберлен, они все ездят на ней, это самая красивая машина. Она великолепна», — добавил президент США.

Трамп назначил Маска главой DOGE в январе 2025 года и, согласно американским законам, миллиардер является «специальным госслужащим», который может работать в администрации США не более 130 дней. Этот срок истекает в конце мая.

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Накануне издание Axios сообщило, что представители Демократической партии США намерены заставить Маска уйти из администрации президента. «Мы требуем немедленного публичного заявления от вашей администрации с подтверждением того, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, не позднее 30 мая», — говорится в письме демократов к Трампу.

Politico, ссылаясь на источники, на прошлой неделе также писало, что Трамп сообщил своему окружению об уходе Маска с госслужбы в ближайшее время.