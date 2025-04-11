EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трамп заявил о ненужности Маска

2 минуты чтения 08:57 | Обновлено: 08:58

Президент США Дональд Трамп сказал, что ему не нужен миллиардер Илон Маск, но похвалил главу Департамента госэффективности (DOGE) за проделанную работу. 

«Мне не нужен Илон ни для чего, но он мне просто нравится. Говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», — сказал американский президент, выступая на заседании кабинета министров, на котором также присутствовал Маск. 

Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Теперь я просыпаюсь под пение птиц, а вместо офиса у меня просторная терраса
Общество8 минут чтения

Также Трамп сказал, что ему не нужна была машина Tesla, но он ее купил без какой-либо скидки и по самой высокой цене, чтобы поддержать Маска. «Мне не нужна его Tesla. Знаете, что я с ней делаю? Я разрешаю сотрудникам офиса ездить на этой машине, Марго, Натали и Чемберлен, они все ездят на ней, это самая красивая машина. Она великолепна», — добавил президент США.

Трамп назначил Маска главой DOGE в январе 2025 года и, согласно американским законам, миллиардер является «специальным госслужащим», который может работать в администрации США не более 130 дней. Этот срок истекает в конце мая. 

Как сделать интересный рилс
Как сделать интересный рилс
Эти советы помогут увеличить охваты и привести новых подписчиков
Интернет и мемы7 минут чтения

Накануне издание Axios сообщило, что представители Демократической партии США намерены заставить Маска уйти из администрации президента. «Мы требуем немедленного публичного заявления от вашей администрации с подтверждением того, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, не позднее 30 мая», — говорится в письме демократов к Трампу.

Politico, ссылаясь на источники, на прошлой неделе также писало, что Трамп сообщил своему окружению об уходе Маска с госслужбы в ближайшее время.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Общество
Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Теперь я просыпаюсь под пение птиц, а вместо офиса у меня просторная терраса
00:01
Как сделать интересный рилс
Интернет и мемы
Как сделать интересный рилс
Эти советы помогут увеличить охваты и привести новых подписчиков
17:00 10 апреля
Редкие фото царской семьи
Общество
Редкие фото царской семьи
Родоначальник документального кино был личным фотографом Николая II. Долгое время эти кадры оставались скрытыми от публики
00:01 10 апреля
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Общество
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Он повышает продуктивность и снижает тревожность
17:00 9 апреля
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Зарплаты врачей в Европе и России невозможно сравнить, а условия жизни тут прекрасные. Мы очень довольны
00:01 9 апреля
Швеция депортирует российских ученых
Мир
Швеция депортирует российских ученых
Им на многие годы запрещают въезд в Шенгенскую зону, толком не объясняя причин
19:28 8 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования