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Политика

СМИ: Маск поссорился с министром финансов и назвал его «агентом Сороса»

2 минуты чтения 00:56

Министр финансов США Скотт Бессент и предприниматель Илон Маск вступили в «ожесточенную перепалку» в Белом доме, сообщает издание Axios со ссылкой на информацию, полученную от свидетелей и других источников.

По данным журналистов, спор начался из-за противостояния между Бессентом и Маском по поводу кандидатур, которые они лоббируют для назначения на руководящие государственные посты. «Все думают, что DOGE это здорово, но выходки Илона это просто слишком», — прокомментировал отношение к Маску среди чиновников один из источников Axios.

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Источники рассказали журналистам, что спор начался на глазах президента США Дональда Трампа, из-за этого Бессент и Маск перешли в другое место, но продолжили громко обсуждать кандидатуры на пост главы налогового управления США. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп 15 апреля назначил на должность исполняющего обязанности главы этого органа Гэри Шейпли, но уже через три дня изменил свое решение в пользу Майкл Фолкендера. Axios называет Шейпли кандидатурой Маска, а Фолкендера якобы лоббировал Бессент.

Журналисты сообщают, что во время перепалки Маск назвал Бессента «агентом Сороса» и обвинил министра финансов в том, что тот управлял «обанкротившимся хедж-фондом». Бессент же раскритиковал своего оппонента за чрезмерные обещания и неспособность DOGE сократить государственные расходы. Спор якобы проходил настолько жарко, что для его прекращения одному из помощников пришлось встать между мужчинами.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответе на вопрос о перепалке сослалась на собственный комментарий Times, заключавшийся во фразе: «Президент Трамп собрал команду людей, которые невероятно увлечены проблемами, влияющими на нашу страну. Разногласия являются нормальной частью любого здорового политического процесса. В конечном счете, все они знают, что работают в пользу президента Трампа».

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