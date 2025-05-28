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Мир

Лукашенко потребовал обеспечить картофелем Россию и Беларусь

2 минуты чтения 16:49 | Обновлено: 16:50

Александр Лукашенко захотел «помочь братьям-россиянам» и увеличить урожай беларусских овощей — картофеля, свеклы, капусты, моркови и лука. Об этом он заявил во время разговора с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Политик поставил задачу вырастить столько картошки, чтобы хватило и Беларуси, и России. Он считает, что страна сможет воспользоваться «приличными ценами» из-за того, что в ближайший год российские власти не смогут «поправить ситуацию», случившуюся, по словам Лукашенко, из-за заморозков и нехватки семян в регионах России.

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Лукашенко также отметил, что предлагаемую им помощь не стоит считать «благотворительностью» и признал, что в ближайшее время Беларуси придется «подумать» о закупке яблок из-за неурожайного года. Свое внимание к картофелю он объяснил «разговорами», появившимися после обсуждения этой темы на совещании Владимира Путина с представителями российский деловых кругов, которое состоялось 26 мая.

Во время него Путин предположил, что Россия могла бы закупить картофель в Беларуси, но получил ответ от замглавы кремлевской администрации Максим Орешкин, что этот вид овощей в соседней с Россией стране также закончился. 27 мая Путин рассказал о разговоре с Лукашенко, в ходе которого он сказал, что беларусскую картошку уже «продали в Россию».

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Ранее СМИ сообщали о резком росте цен на картофель в России, который произошел из-за неурожая и нехватки посевных площадей. Рост оптовой цены за апрель-май составил более 20%, а год к году — в 4,4 раза. Потребительские цены увеличились в 2,8 раза год к году.

При этом ритейлеры продолжают продавать наиболее доступные позиции картофеля по ценам ниже закупочных, дефицит овоща наблюдается и у производителей картофельных чипсов.

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