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Общество

В Беларуси закончился картофель

2 минуты чтения 18:52

Александр Лукашенко сообщил Владимиру Путину, что в Беларуси не хватает картофеля, при этом в России он также в дефиците. Об этом Путин сегодня рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». 

Вчера во время встречи с представителями деловых кругов России, в том числе и аграрного сектора, Путин сказал, что Россия могла бы закупать картофель в Беларуси. Однако замглавы кремлевской администрации Максим Орешкин отметил, что «он там закончился». «Как закончился? Максим говорит, что картофель в Беларуси закончился. Че это такое?» — удивился Путин. Вечером у него состоялся телефонный разговор с Лукашенко.

По словам Путина, Лукашенко сказал ему: «У нас уже все продали в Россию».

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил сегодня на совещании местного правительства, что его регион не должен поставлять картофель другим регионам из-за собственного дефицита. 

«Обратил внимание на самообеспеченность по овощной группе и картофелю. Мы пока по овощной группе, не по всей, но точно себя не обеспечили. Картофель, о котором так много в последнее время говорят. Я посмотрел цифры, что у нас часть картофеля небольшая, но часть картофеля вывозится. Но пока мы не самообеспечились по овощной группе и по картофелю, не нужно вывозить больше картофель из нашего региона», — сказал Беспрозванных.

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Губернатор отметил, что его область вынуждена потом закупать картофель по более высокой цене. «Может быть, наш же картофель еще и обратно привозят», — подозревает чиновник.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в России из-за неурожая и нехватки посевных площадей образовался дефицит картофеля, из-за чего он вырос в цене.

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