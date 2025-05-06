В России из-за дефицита в разы выросли цены на картофель

В России из-за неурожая и нехватки посевных площадей образовался дефицит картофеля. В результате в разы выросли как оптовые, так и розничные цены на этот корнеплод выросли в разы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и официальную статистику.

Так, согласно данным компании «АБ-Центр» в начале мая средняя оптовая цена на килограмм картофеля составила в России 51,1 рубля. Рост цены за месяц составил более 20%, а год к году значение выросло в 4,4 раза.

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Одновременно растут и потребительские цены на картошку. Так, по данным Росстата на 28 апреля, средняя стоимость картофеля в магазинах составила 85,4 рубля за килограмм. Таким образом год к году этот показатель вырос в 2,8 раза. При этом, по словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, ритейлеры продают наиболее доступные позиции картофеля по ценам ниже закупочных, теряя в среднем два рубля на каждом проданном килограмме картошки.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков связал беспрецедентный рост цен на картофель с сокращением запасов, недостатком хранилищ, энергозатратностью и повышенным спросом.

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В свою очередь, бренд-менеджер категории «снеки» «Московского картофеля» Иван Бодунов назвал основной причиной подорожания дефицит. Он отметил, что урожай картофеля в прошлом году значительно сократился из-за плохой погоды и нехватки семенного материала. По его словам, в результате проблемы возникли не только у торговцев продовольственным картофелем, но и у производителей картофельных чипсов, для которых используются корнеплоды с высоким содержанием крахмала.

Сокращения урожая картофеля в прошлом году подтверждается данными Росстата. Так, согласно статистике ведомства, в 2024 году в России собрали в общей сложности 17,8 миллиона тонн картофеля, что на 11,9% меньше, чем годом раньше. При этом, как напомнил Востриков, в 2023 году российские производители, напротив, собрали рекордный урожай, что привело к падению цен на картофель.