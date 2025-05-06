EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В России из-за дефицита в разы выросли цены на картофель

2 минуты чтения 12:27

В России из-за неурожая и нехватки посевных площадей образовался дефицит картофеля. В результате в разы выросли как оптовые, так и розничные цены на этот корнеплод выросли в разы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и официальную статистику.

Так, согласно данным компании «АБ-Центр» в начале мая средняя оптовая цена на килограмм картофеля составила в России 51,1 рубля. Рост цены за месяц составил более 20%, а год к году значение выросло в 4,4 раза. 

Зумеры придумали новый способ заработка
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
Мир13 минут чтения

Одновременно растут и потребительские цены на картошку. Так, по данным Росстата на 28 апреля, средняя стоимость картофеля в магазинах составила 85,4 рубля за килограмм. Таким образом год к году этот показатель вырос в 2,8 раза. При этом, по словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, ритейлеры продают наиболее доступные позиции картофеля по ценам ниже закупочных, теряя в среднем два рубля на каждом проданном килограмме картошки.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков связал беспрецедентный рост цен на картофель с сокращением запасов, недостатком хранилищ, энергозатратностью и повышенным спросом.

Моя жена совершила транспереход
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
Общество13 минут чтения

В свою очередь, бренд-менеджер категории «снеки» «Московского картофеля» Иван Бодунов назвал основной причиной подорожания дефицит. Он отметил, что урожай картофеля в прошлом году значительно сократился из-за плохой погоды и нехватки семенного материала. По его словам, в результате проблемы возникли не только у торговцев продовольственным картофелем, но и у производителей картофельных чипсов, для которых используются корнеплоды с высоким содержанием крахмала.

Сокращения урожая картофеля в прошлом году подтверждается данными Росстата. Так, согласно статистике ведомства, в 2024 году в России собрали в общей сложности 17,8 миллиона тонн картофеля, что на 11,9% меньше, чем годом раньше. При этом, как напомнил Востриков, в 2023 году российские производители, напротив, собрали рекордный урожай, что привело к падению цен на картофель.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Кадыров попросил освободить его от должности
Политика
Кадыров попросил освободить его от должности
Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят
15:43
Зумеры придумали новый способ заработка
Мир
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01
Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01 5 мая
Темное прошлое
Криминал
Темное прошлое
Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала
17:00 4 мая
Последний осколок СССР на севере НАТО
Общество
Последний осколок СССР на севере НАТО
Здесь мирно живут русские и украинцы, платят картами «МИР» и до сих пор стоит Ленин
00:01 4 мая
Мой парень заставлял меня худеть
Общество
Мой парень заставлял меня худеть
Он стыдился меня и требовал, чтобы я голодала. Мы расстались, зато я больше не боюсь остаться одна
17:00 3 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования