Названы имена исполнителей главных ролей в сериале по «Гарри Поттеру»

Компания Warner Bros. Discovery назвала имена актеров, утвержденных на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру» для канала HBO и стримингового сервиса Max. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластар Стаут.

«После невероятных поисков, которые вели кастинг-директора Люси Беван и Эмили Брокманн, мы с радостью объявляем, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их совместное волшебство на экране. Мы хотели бы поблагодарить десятки тысяч детей, прошедших прослушивание. Было очень приятно открыть для себя множество юных талантов», — рассказали шоураннер и исполнительный продюсер Франческа Гардинер и режиссер нескольких эпизодов и исполнительный продюсер Марк Майлод.

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Всего в кастинге, как пишет Variety, приняли участи более 30 тысяч человек. Сам кастинг объявили осенью прошлого года. Ожидается, что съемки сериала начнутся этим летом.

Ранее Warner Bros. Discovery назвала имена актеров, утвержденные на другие роли. Так, профессора Дамблдора должен сыграть лауреат премий «Золотой глобус», «Эмми», «Тони» и номинант на «Оскар» Джон Литгоу. На роль Минервы Макгонагалл утвердили двукратную номинантку на Оскар» Джанет Мактир.

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Северуса Снейпа в сериале сыграет Паапа Эссьеду, Рубеуса Хагрида — Ник Фроcт, профессора Квирелла — Люк Таллон, а Аргуса Филча — Пол Уайтхаус, который появлялся в фильмах о Гарри Поттере на «живых» картинах в Хогвартсе.

О задумке Warner Bros. Discovery снять сериал по «Гарри Поттеру» стало известно в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что всего создатели планируют выпустить семь сезонов, каждый из которых будет основан на отдельной книге Джоан Роулинг.