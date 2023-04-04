Warner Bros. планирует снять сериал по книгам о Гарри Поттере 

Warner Bros. Discovery Inc. планирует снять сериал по книгам о Гарри Поттере. Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что компания близка к заключению сделки, однако она пока не завершена.

Предполагается, что всего снимут семь сезонов. Каждый из них будет основан на одной из семи книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Как пишет агентство, писательница будет участвовать в создании сериала, но не как главный сценарист. Также она не будет присутствовать на съемочной площадке каждый день.

Транслировать сериал планируют в онлайн-сервисе HBO Max. В компании Warner Bros. Discovery отказались от каких-либо комментариев.

В феврале 2023 года о том, что киностудия Warner Bros. планирует снять два фильма по сюжету пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя», сообщала газета The Sun. Однако в компании эти планы тогда не подтвердили.

Источники: Bloomberg, The Sun

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