Канал HBO открыл детский кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер»

Телеканал HBO открыл кастинг для детей от 9 до 11 лет из Великобритании и Ирландии на главные роли Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале «Гарри Поттер». Об этом сообщает Variety.

В объявлении, которое появилось в сети в понедельник, говорится, что кастинг будет инклюзивным для всех рас, этнических групп и гендерных идентичностей.

«На каждую роль, пожалуйста, представляйте квалифицированных актеров без учета их этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любых других оснований, которые не указаны отдельно», — говорится в нем.

Претенденты на главные роли в сериале должны отправить два видео. В одном из роликов претендентам предлагается за 30 секунд прочитать короткое стихотворение или рассказ, не связанный со вселенной «Гарри Поттера».

«Вторая запись — это короткое видео, рассказывающее нам немного о вас, включая дату рождения, рост и место проживания. Кроме того, пожалуйста, опишите любого члена семьи, друга или домашнего животного, с которым вы особенно близки», — говорится в сообщении о кастинге.

Крайний срок подачи заявок — 31 октября. Съемки сериала, как сообщается в объявлении, пройдут в Великобритании в 2025-2026 годах, а на экраны сериал выйдет, предположительно, в 2026 году. На данный момент известно, что он будет состоять из семи сезонов, каждый из которых будет адаптировать одну из книг Джоан Роулинг.

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