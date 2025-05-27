Латвия призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Латвия призывает страны Европейского союза приостановить выдачу шенгенских виз гражданам России в целях обеспечения безопасности. Об этом в соцсети X написала глава латвийского министерства иностранных дел Байба Браже.

«Количество шенгенских виз, выданных владельцам российских паспортов в 2024 году, выросло на 25% по сравнению с 2023 годом», — подчеркнула она.

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В 2024 году россиянам выдали 565 тысяч шенгенских виз. При этом 90% из них были туристическими. Годом ранее граждане России получили 520 тысяч виз. Такие данные со ссылкой на латвийское МВД приводит «Настоящее время». Судя по ним количество выданных шенгенских виз россиянам выросло не более чем на 9%.

В то же время по подсчетам «Верстки», основанным на данных Еврокомиссии, в 2024 году россиянам одобрили 541,8 тысячи шенгенских виз, а в 2023 году — 448,9 тысячи. Таким образом, рост за год составил 20,7%.

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20 мая портал SchengenVisaInfo опубликовал также статистику по выдаче шенгенских виз за прошлый год. По его данным, россияне в 2024 году подали 606594 заявки, из которых было одобрено 565069. При этом в 2023 году, по статистике SchengenVisaInfo, шенгенские визы пытались получить 520 тысяч россиян, 10% из которых отказали.

В апреле этого года газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные туроператоров, писала, что спрос на визы в Евросоюз среди россиян вырос на 10–20% год к году. Как сообщалось, чаще всего граждане России обращались за шенгенскими визами в посольства Италии, Испании и Франции.