В России вырос спрос на визы в Европу

Спрос на визы в страны Евросоюза среди россиян вырос на 10-20% год к году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь данные туроператоров.

Так, в агентстве делового туризма Continent Express сообщили, что марте-апреле 2025 года спрос на деловые и туристические поездки в Европу увеличился на 12%. В свою очередь, директор сервиса бронирования командировок «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая заявила о росте количества заявок на 17% с начала текущего года. При этом в компании «Визаход» зафиксировали 10-процентный рост, а в Аэроклубе» сообщили о росте числа заявлений на шенгенские визы в первом квартале 2025 года на 20%.

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Рост интереса россиян к поездкам в Европу также подтвердили в визовом центре Венгрии. При этом процент одобренных заявлений на получение визы там назвали «высоким», отметив, что большинство отказов связаны с подачей документов, которые не соответствуют требованиям консульств. Средний срок рассмотрения заявок составляет три-четыре недели, добавили в центре.

В свою очередь, представители сервиса бронирования авиабилетов OneTwoTrip рассказали изданию, что на страны Евросоюза приходится 22% авиабилетов, забронированных на период с мая по август текущего года. В компании отметили, что в аналогичный период прошлого года доля таких билетов составляла лишь 16%.

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Основной объем бронирований, по данным сервиса, приходится на Италию, Испанию и Францию. Как отметили в Continent Express, основной объем обращений за шенгенскими визами также приходится на консульства этих стран, так как они считаются наиболее лояльными к россиянам.