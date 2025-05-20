Названо число подавшихся на шенген россиян

Портал SchengenVisaInfo опубликовал статистику по выдаче шенгенских виз за прошлый год. Россия заняла пятое место среди стран, граждане которых подавали заявку на визу. Всего за год документы подали 606594 человека.

При этом от четвертого места, на котором находится Марокко, Россию отделяют чуть более 200 заявок. Первое место в рейтинге занял Китай (1779255 заявок). На втором и третьем месте расположились Турция (1173917 заявок) и Индия (1108239 заявок).

Я пыталась себя убить Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни Общество 9 минут чтения

Ранее стало известно, что в прошлом году россиянам одобрили 565069 шенгенских виз. Таким образом, отказ получили около семи процентов заявителей. Это ниже, чем в 2023 году — тогда в шенгенской визе отказали 10% россиян.

Также число заявок, поданных гражданами России, выросло по сравнению с прошлым годом — в 2023 году шенгенскую визу попытались получить 520 тысяч россиян.

Загадочная болезнь поразила целый город Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни Мир 6 минут чтения

Всего за прошлый год шенгенскую визу попытались получить почти 12 миллионов человек — это на 13,45% больше, чем годом ранее. 84,14% из этих заявок были одобрены. Государства Шенгенского соглашения получили в сумме более 937 миллионов евро от заявлений. Наибольший доход получила Франция, наименьший — Эстония.

Чаще всего заявители подавали документы на визу во Францию — более трех миллионов заявок. Далее в рейтинге идут Испания (1,6 миллиона), Германия (1,5 миллиона), Италия (1,2 миллиона) и Нидерланды (728 тысяч). Меньше всего заявок получили Эстония, Люксембург, Словакия, Латвия и Словения.

В апреле этого года сообщалось, что спрос на визы в Евросоюз вырос у россиян на 10–20% год к году. При этом, по данным агентстве делового туризма Continent Express, чаще всего россияне планируют поездки в Италию, Испанию и Францию.

