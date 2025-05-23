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Интернет и мемы

Зумерам надоел Tinder

Они больше не знакомятся в интернете и мечтают о случайной романтической встрече на улице
7 минут чтения 16:00 | Обновлено: 19:12
Зумерам надоел Tinder

Индустрия онлайн-знакомств переживает тяжелейший кризис. Только в Великобритании Tinder потерял 600 тысяч пользователей за год, а капитализация его владельца Match Group рухнула с 46 до 8 миллиардов долларов. Причина такого падения — поколение зумеров, которое больше не хочет искать любовь в интернете. Они боятся начинать разговор и получать отказы, испытывают тревогу от свиданий с незнакомцами и хотят найти идеального партнера на улице. Закат дейтинг-приложений — в материале «Холода».

Еще несколько лет назад индустрия дейтинг-сервисов была на пике. Во время пандемии, когда люди не могли знакомиться оффлайн, приложения для знакомств переживали свою золотую эру, а в марте 2020 года пользователи Tinder даже установили рекорд: за сутки они свайпали более трех миллиардов анкет. Но в последние годы люди потеряли интерес к онлайн-дейтингу. 

Приложения для знакомств теряют сотни тысяч пользователей ежегодно. По данным британского агентства Ofcom, только в Великобритании с 2023 по 2024 год количество пользователей у четырех крупнейших платформ резко сократилось: Tinder потерял 600 тысяч человек, Bumble — 368 тысяч, Hinge — 131 тысячу, что может составлять около четверти пользователей сервисов.

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Так же стремительно падают и доходы компаний. За последние пять лет акции Bumble подешевели на 92%. У корпорации Match Group — владельца Tinder, Match.com, OkCupid, Hinge и других сервисов — число платных подписчиков падает уже два года подряд. Руководство компании говорит: ждать роста прямых доходов от Tinder не стоит как минимум до 2027 года.

Рыночная стоимость Match Group в начале 2025 года составляла $8,58 миллиарда — это на 82% меньше, чем в 2021 году, когда капитализация достигала рекордных $46,58 миллиарда. Компания пытается стабилизировать ситуацию через масштабные сокращения — увольнение 325 человек. Tinder пострадает в первую очередь: там уволят 18% всего штата, включая 24% бренд-менеджеров. Bumble уволил 30% сотрудников еще в 2023 году.

Боятся отказов и начала разговоров

Эксперты считают, что причина упадка дейтинг-сервисов — зумеры. По данным издания Axios, в 2023 году 79% опрошенных зумеров признались, что больше не пользуются приложениями для знакомств на регулярной основе. Статистика самих приложений подтверждает этот тренд: согласно данным Statista за тот же год, 61% пользователей дейтинг-сервисов в США — это люди от 30 до 49 лет, то есть в основном миллениалы. Зумеры же составляют всего 26% от общего числа. 

Фото: Pexels

Сексолог Майиша Баттл в колонке для Time пишет, что молодежь, выросшая в онлайне, все чаще выбирает оффлайн-знакомства — в университетах, через друзей или просто на прогулках. По ее словам, такие встречи могут казаться старомодными, но они менее стрессовые: начинать отношения с тем, кого уже видел вживую, для молодых людей гораздо спокойнее, чем с незнакомцем из интернета. Сами зумеры объясняют свой отказ от дейтинг-приложений просто: им страшно получить отказ и неловко начинать разговор.

61%
пользователей дейтинг-сервисов в США — это миллениалы

Тенденцию подтверждает и Люк Браннинг, руководитель исследовательской сети Лидского университета, изучающей этику цифровых отношений. Он считает, что все больше молодых людей романтизируют живое общение. «“Случайная встреча” становится популярным тропом в том, как люди в соцсетях говорят о романтике», — говорит Браннинг.

Даже сама Match Group признает, что ей все сложнее привлекать молодую аудиторию: новое поколение ищет менее напряженные и более искренние способы знакомства. Поэтому команда Tinder работает над созданием более «реального» опыта знакомств внутри приложения. 

Например, 1 апреля совместно с OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) компания запустила шуточные курсы флирта, которые в формате игры учат людей знакомиться с помощью ИИ. Но молодежь уже выбирает более нишевые и локальные способы знакомств. Для этого они используют специализированные приложения: Veggly — для веганов, Bristlr — для любителей бород, Feeld — для полиаморных отношений, JDate и Christian Dating — для религиозных сообществ.

Проблема в компаниях

Дело не только в том, что люди стали вести себя по-другому — компании тоже отталкивают пользователей. Цены на подписки в приложениях для знакомств растут, а качество сервиса — падает. Все больше людей разочаровываются в работе приложений: они жалуются на неудобный интерфейс, неудачные мэтчи и постоянное чувство фрустрации. 

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Последнее касается женщин: они чаще всего сталкиваются с агрессией и домогательствами в приложениях для знакомств. По данным исследования Pew, больше половины всех пользовательниц дейтинг-сервисов описывают свой опыт как негативный, 57% считают такие знакомства небезопасными, а 85% жалуются, что мужчины продолжают писать им даже после отказа. Многие получают непрошеный сексуальный контент, сталкиваются с преследованием и сталкингом.

В США, по статистике, мужчины составляют большинство пользователей Tinder — 76%. В Великобритании разрыв чуть меньше: 61% пользователей приложений для знакомств идентифицируют себя как мужчины, 39% — как женщины.

«Люди ищут более естественные способы познакомиться, — говорит Алли Вольпе, автор Vox. — Например, спортзалы или кружки по интересам. Когда знакомишься вживую, ты можешь сразу сказать: “Прости, мне это не интересно”. А в интернете тебе сложно контролировать ситуацию — человек может писать, когда ему захочется, и это пугает».

Также серьезной проблемой при поиске партнеров в приложениях для знакомств становится слабая модерация. Согласно исследованию Pew, 52% пользователей утверждают, что их пытались обмануть в приложениях для знакомств. Глобальное исследование, проведенное компанией Norton, специализирующейся на кибербезопасности, показало, что в 2024-м на сайтах знакомств обманывали на 60% чаще, чем годом ранее. Ежемесячно сервисы блокируют чуть более 20 тысяч подозрительных анкет.

Фото: AlexPhotoStock / Reuters

Не оправдывают ожиданий и алгоритмы. Хотя всего несколько лет назад их продвигали как инструмент, чтобы найти «идеальную пару», на деле они все чаще мешают. Алгоритмы игнорируют идею о том, что противоположности могут притягиваться, и подбирают только похожих пользователей — по внешности, интересам, доходу и даже этнической принадлежности. Match Group, например, соединяет людей с похожими чертами, включая цвет глаз, волос, вес, возраст и характер.

Доцент кафедры цифровых исследований Мичиганского университета Эйприл Уильямс рассказывает, что как темнокожей женщине ей было почти невозможно найти подходящего партнера в дейтинг-приложениях — алгоритмы не предлагали ей людей, соответствующих ее вкусу. Ее муж сталкивался с тем же: несмотря на многочисленные свайпы, приложение продолжало предлагать ему белых блондинок — хотя они его не интересовали.

Российские приложения

В России одно из самых популярных приложений для знакомств — Tinder — прекратило работу 30 июня 2023 года. В 2021 году оно возглавляло рейтинг приложений по суммарным тратам пользователей, опередив «Одноклассники», согласно данным AppAnnie. А по данным Statista, почти треть всех пользователей дейтинг-приложений в России в период с декабря 2021 по декабрь 2022 года выбирали именно Tinder. 

Но, согласно исследованию Tele2, уникальная аудитория платформ для знакомств за 2023 год выросла на 6%, несмотря на уход западных приложений с российского рынка и запрет сервисов для ЛГБТК+ знакомств. С 2022 года в стране потребовали ограничить скачивание приложений Only Women, LesPark, ChillApp, YOLO, QLIST и других.

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Теперь россияне знакомятся в отечественных сервисах. Их много: например, аналог Tinder приложение Mamba, Twinby — сервис, который подбирает пары на основе психологических тестов, Pure — приложение для быстрых сексуальных знакомств с платным доступом для мужчин, Vox — платформа для поиска партнера по голосу, Tastebuds — сервис, который соединяет людей с похожими музыкальными вкусами.

По данным Mediascope Cross Web, в марте 2025 года суммарная месячная аудитория всех дейтинг-приложений в России составляла восемь миллионов человек в месяц. Лидерами стали сервисы «Друг вокруг», насчитывающий 1,9 миллиона пользователей, Mamba с полутора миллионами пользователей и Tabor с аудиторией в 1,4 миллиона человек. При этом данные Mediascope не учитывают «VK Знакомства» и «ОК Знакомства» (сервис «Одноклассников»), которые вместе имеют аудиторию около 5,4 миллиона пользователей.

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Автор:Лола Темирова
Фото:Justin Lambert / Getty Images

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