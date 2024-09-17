Российская аудитория Tinder сократилась на 90%

Число ежемесячных пользователей Tinder в России за первые шесть месяцев 2024 года сократилось более чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Тем временем в России популярность растет у отечественных онлайн-платформ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику исследовательской компании Mediascope.

Отмечается, что один из самых популярных онлайн-сервисов для знакомств Tinder «окончательно потерял российский рынок» после ухода из России в конце июня 2023 года. С тех пор, как отмечает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов, Tinder в России работает только с иностранными телефонными номерами и включенным VPN.

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По его словам, приложение также «более или менее» работает на Android — из официальных магазинов приложений Tinder был удален, а на системе iOS он больше не обновляется.

По данным Mediascope, по сравнению с первым полугодием 2023 года аудитория Tinder снизилась с 1,1 миллиона до 95 тысяч пользователей за аналогичный период в 2024 году.

«Поэтому в оставшиеся 95 тысяч пользователей входят относительно немногочисленные иностранцы, приезжающие в Россию, и те, кто очень хочет с ними познакомиться. Для массового пользователя приложение практически бесполезно», — отмечает Вильянов.

По данным Mediascope, который ориентируется только на анализ веб-трафика и не учитывает данные мобильных приложений, самым популярным сервисом для знакомств в России считается «Друг вокруг». Отмечается, что ежемесячная аудитория сервиса за первое полугодие 2024 года выросла на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году – с 2,1 миллиона до 2,3 миллиона пользователей. На втором месте — сервис «Мамба», аудитория которого сократилась по сравнению с первым полугодием 2023 года на 7,6% — с 1,98 миллиона до 1,8 миллиона ежемесячных пользователей.

Третье, четвертое и пятое место разделили Tabor, «Фотострана» и Beboo.

По данным Mediascope, большую часть пользователей сервисов для знакомств составляют мужчины — 64%. Также компания проанализировала возрастную категорию приложений. Выяснилось, что молодые люди от 18 до 24 лет более активны в анонимном онлайн-чате Nekto ME, пользователи от 25 до 44 лет пользуются «Другом вокруг», а от 45 и выше чаще знакомятся в «Фотостране» и «Мамбе».

«Ведомости» отмечает, что Mediascope не считает данные посетителей по «VK знакомствам», но, «возможно, именно они являются лидером сегмента». По словам представителя «ВКонтакте», в августе 2024 года количество ежедневных пользователей платформы достигло почти одного миллиона. Он также добавил, что в сутки на сервисе случается до 1,12 миллионов «мэтчей» — совпадений, когда люди отвечают взаимностью на лайк другого, чтобы начать общение.

По словам бывшего директора по продукту «Мамба» Сергея Сигитова, «VK знакомства» решили много продуктовых проблем, обновили команду и уже третий месяц являются лидерами в количестве установок по всем приложениям знакомств в России. Он считает, что именно «VK знакомства» к концу года получат большую долю рынка.

Эксперты отмечают, что существующим сервисам для знакомств сейчас сложнее удерживать свою аудиторию. По словам Вильянова, сервис «Мамба» оказался «слишком неповоротливым», чтобы адаптироваться под требования бывших пользователей Tinder и привлечь их на свою платформу.

Вильянов также считает, что российские сервисы для знакомств остаются «диковатым местом» и пытаются лишь заработать на своих пользователях.

«Пользователи жалуются на ботов, имитирующих интерес к анкете, отсутствие адекватной модерации, активность мошенников. На Beboo, например, много жалоб на непредсказуемые списания денег». По его словам, на российском рынке нет достойного и качественного сервиса, где люди могли бы знакомиться эффективно и безопасно.

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