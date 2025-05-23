Павел Дуров купил своей девушке роль в голливудском фильме

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров приехал в Канны на amfAR Gala Cannes 2025 — благотворительный вечер, посвященный сбору средств на исследования для борьбы со СПИДом. В рамках вечера прошел аукцион, на котором Дуров купил своей девушке Юлии Вавиловой роль в фильме американского режиссера Спайка Ли. Вавилова выложила сторис с вечера на своей странице в инстаграме.

На видеозаписях видно, как ведущий ударяет молотком по столу, объявляя, что лот уходит Вавиловой. «Это был лучший вечер в моей жизни», — подписала ролик девушка. На второй сторис Спайк Ли подошел к Вавиловой, чтобы лично ее поздравить с ролью в его новом фильме.

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В пресс-релизе по итогам вечера сказано, что всего на нем было собрано более 17 миллионов долларов. «Афиша Daily» пишет, что роль для Вавиловой в фильме Спайка Ли обошлась Дурову в 400 тысяч долларов.

Среди других лотов аукциона были серьги Chopard, автомобиль Dodge Charger 2017 года из фильма «Форсаж 10» и работа американского художника Джорджа Кондо.

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Также в рамках вечера прошел показ коллекции From Cannes With Love, которая состояла из образов, созданных несколькими домами мод с мировой известностью. Среди выступавших на вечере артистов были барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и легендарная британская рок-группа Duran Duran.

Павла Дурова задержали в аэропорту в Париже в конце августа прошлого года и предъявили обвинение по нескольким пунктам, среди которых был отказ предоставлять данные по запросу государственных органов. На время следствия ему запретили покидать территорию Франции без специального разрешения. В марте Дуров временно уехал из Франции в Дубай. При этом несколько дней назад ему не разрешили поехать в США.