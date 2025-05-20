Талибы поделились с российским Минюстом опытом создания шариатских судов и тюрем

Глава Министерства юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал о том, как после прихода к власти движения «Талибан» в его стране начали работать шариатские суды и тюрьмы. На выступление чиновника обратило внимание «Агентство».

«Уважаемые участники, Исламский Эмират Афганистан создал чистую исламскую систему, основанную на шариате и укорененную в религиозных, исторических и культурных ценностях афганского народа. В этой системе права каждого человека полностью защищены», —начал свою речь афганский министр юстиции на круглом столе, посвященном «уголовно-исправительным новациям и противодействию преступности», который возглавлял его российский коллега Константин Чуйченко.

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По словам Шареи, власти Афганистана создают законы на основе исламского шариата для «защиты прав всех людей». Он утверждает, что работа судебной и надзорной систем в соответствии с шариатом «гарантирует торжество истины, искоренение коррупции и обеспечение законных прав для тех, кто в них нуждается».

Афганские тюрьмы представитель «Талибана» назвал не только местом наказания, но и «центром исправления». По его словам, заключенные проходят «школу моральной, религиозной и социальной реабилитации», которая «воспитывает чувство ответственности».

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На прошлой неделе стало известно, что «Талибан» запретил играть в шахматы на территории Афганистана и распустил национальную шахматную федерацию, потому что по нормам шариата эта игра считается азартной.

Также талибы после захвата власти в 2021 году ввели множество ограничений прав женщин. Например, в прошлом году они запретили женщинам разговаривать на публике, показывать лицо, носить одежду из тонкой ткани, а также посещать салоны красоты.