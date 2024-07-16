Суды зачастую не считают талибов угрозой

25 июня афганская журналистка Кобра Хассани, два года пытавшаяся получить убежище в России, была вынуждена улететь обратно в Афганистан, подконтрольный боевикам движения «Талибан». В Афганистане журналистки и правозащитницы сталкиваются с внесудебными расправами, в том числе с сексуализированным насилием. Тем временем российские дипломаты встречаются с талибами, их приглашают на ПМЭФ, а Путин не без удовольствия сообщает о возможном сотрудничестве с ними «на антитеррористическом треке». При этом сам «Талибан» уже давно признан в России террористической организацией. «Холод» изучил материалы российских судов по предоставлению политического убежища гражданам Афганистана и узнал, что двоемыслие в отношении террористов свойственно и судебной власти — для нее одновременно существуют два «Талибана»: международное террористическое движение и прогрессивная политическая сила, которая способствует развитию страны. Подробное описание прогрессивного «Талибана» мы нашли в неопубликованной внутренней справке МИД, которой суды пользуются для аргументации отказов в убежище.

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При республиканском режиме в Афганистане, который поддерживали США, Кобра Хассани окончила университет в Кабуле и работала на телевидении. Она была одной из самых популярных ведущих на молодежном канале Afghanistan Youth TV, который продвигал светские западные ценности. На нем показывали сериал «Молодой Шелдон», вели передачи о тату-салонах, рассказывали, как готовить пиццу, и делали обзоры популярных трендов в социальных сетях.

Последние передачи на канале вышли в октябре 2021 года, спустя два месяца после захвата Кабула талибами. Тогда же перестал обновляться твиттер Youth TV. С конца 2022 года талибы официально запретили обучение женщин в университетах. На практике девочек не допускают даже до учебы в старших классах.

Как и многие афганцы, боявшиеся талибов, Хассани бежала из Афганистана после их прихода к власти. Она осела в Украине, где стала учиться на подготовительных курсах в Киевском международном университете. С началом полномасштабной войны Хассани попыталась выехать в Польшу, но нанятый водитель обманом вывез ее и двух ее соотечественников в Луганск, откуда она попала в Россию. Попытка нелегально покинуть страну и отправиться в Европу стоила Хассани года заключения в российском СИЗО и года в центре временного содержания иностранных граждан.

Адвокаты пытались добиться для Хассани политического убежища в России, доказывая суду, что режим талибов создает угрозу их клиентке — с момента их прихода к власти из Афганистана регулярно приходят новости о ущемлении прав женщин и внесудебных расправах. Российский суд счел доводы защитников Хассани неубедительными, и в итоге журналистка была депортирована в Афганистан.

Журналистка Кобра Хассани после оглашения приговора участникам незаконного пересечения границы России гражданами Афганистана, Санкт-Петербург, 13 февраля 2024 года. Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Что помогает получить убежище

История Хассани не уникальна — изучая документы российских судов, «Холод» обнаружил десятки дел, в которых граждане Афганистана пытались добиться предоставления или продления временного убежища, ссылаясь на захват власти талибами. По статистике, выиграть суд против МВД удается только одному из трех заявителей, причем важную роль играет место рассмотрения административного иска. Например, в Ивановской области убежища не смог добиться ни один из 11 афганцев, в то время как в Московской области все девять соискателей смогли успешно оспорить в суде решения миграционного управления МВД — суд обязал полицию повторно рассмотреть их обращения.

В исследование вошли 59 судебных решений, вынесенных с августа 2021 по начало июня 2024 года. Решения различных инстанций (первой, апелляционной и кассационной) по одному и тому же делу учитывались нами как одно. Всего «Холод» обнаружил 18 положительных и 41 отрицательное решение о предоставлении политического убежища.

Чтобы обосновать положительное решение, российские суды ссылаются на информацию управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), а также на решение Верховного суда РФ о признании движения «Талибан» террористической организацией. Вынося в мае 2024 года решение по делу Абдула Башира Султани, мобилизованного в «Талибан», но позже сбежавшего из его рядов, Люберецкий суд отметил:

«Согласно сообщению Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Представительства в РФ, гражданское население Афганистана страдает от кризиса в области безопасности, прав человека и гуманитарной ситуации в стране», — из решения Люберецкого городского суда от 7 мая 2024 года.

Информация УВКБ ООН помогла и Эсматулле Бахтияру, который обратился за убежищем в октябре 2021 года. Несмотря на неоднократные попытки Управления МВД по вопросами миграции по Саратовской области выдворить его из страны, Бахтияру удалось последовательно доказать свое право на убежище в районном, Саратовском областном и Первом кассационном судах.

«По данным УВКБ ООН, движение “Талибан” систематически осуществляет нападения на гражданских лиц, которые были связаны с афганским правительством. Основными объектами нападений становились, в том числе, гражданские государственные служащие, гражданские лица, которых считают выступающими против ценностей “Талибов”. Риски существуют для лиц, возвращающихся из западных стран. Сообщается, что их подвергали угрозам и пыткам или убивали, поскольку считали их принявшими ценности, ассоциируемые с этими странами, либо стали шпионами тех стран»



Из решения Первого кассационного суда общей юрисдикции от 28 ноября 2023 года.

Хвалебные речи против беженцев

Отказы в убежище, как правило, более изобретательны. Часто в ход идут хвалебные высказывания главы МИД Сергея Лаврова в адрес талибов, сделанные в апреле 2022 года и размещенные на сайте министерства: «Новым руководством предпринимаются усилия по возвращению после продолжительного вооруженного конфликта к мирной жизни, возобновлению нормальной работы национальной экономики».

Эти слова стали одним из главных аргументов при отказе в убежище бывшему сотруднику одной из иностранных компаний, работавших в Афганистане, Мохаммаду Алиму Исламзада. Он бежал в Россию с женой тремя несовершеннолетними детьми после того, как в школе его детям начали угрожать и требовать от них деньги. По словам Исламзада, в школе были случаи, когда других детей похищали, чтобы потребовать за них выкуп. Тем не менее, Фрунзенский районный суд в Иванове, а затем и Ивановский областной суд сочли, что усилия талибов по «возобновлению нормальной работы национальной экономики» доказывают, что детям Исламзада ничего не угрожает.

В феврале 2024 года Ивановский областной суд выдворил из России жившего в ней на протяжении 30 лет афганца со следующей формулировкой:

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«Факт прихода к власти в Республике Афганистан “Движения Талибан”, которое признано террористической организацией, не свидетельствует о наличии реальной угрозы преследования».

Высылая из России бывшего студента российского вуза Ахмада Шафи Хафизи, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отметил, что соискатель убежища «как личность для правительства Афганистана интереса не представляет». Миграционное управление МВД в своей позиции особо отметило, что «нежелание соблюдать традиции и устои, принятые правительством Афганистана после смены власти в 2021 году» (то есть после захвата власти террористическим движением), не может являться аргументом к получению убежища.

Оглашение приговора участникам незаконного пересечения границы России гражданами Афганистана в Кировском районном суде Санкт-Петербурга, 13 февраля 2024 года. Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Волшебная справка

В аргументации российских судов в пользу депортации «Холод» также обнаружил обширные выдержки из справки МИД РФ об Афганистане, написанной, предположительно, в 2022 году. Официально она не опубликована, но выдержки из нее есть в приговорах судов Ивановской области и Краснодарского края. Эти выдержки, за исключением одного случая, не оформлены как ссылка на документ МИД: суды включают их в решения как свой собственный текст.

«Холод» установил приблизительную дату на основании решений судов в Ивановской области: Ивановский областной суд упомянул, что справка содержит информацию об Афганистане после 2021 года, причем впервые она была использована управлением МВД по вопросам миграции по Ивановской области для отказа в убежище не позднее апреля 2023 года.

Халид Рахими, бывший сотрудник афганского военного госпиталя в Кандагаре, обратился за убежищем в России в 2022 году. По его словам, в августе 2021 года на госпиталь совершил нападение отряд талибов. Сам Рахими спрятался в подвальных помещениях, позже скрывался в Кабуле, а затем выехал в Россию — оформить документы для въезда в страну якобы для изучения русского языка ему помог родственник.

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Первомайский суд в своем решении процитировал фрагменты мидовской справки, чтобы подтвердить, что Рахими может безопасно вернуться в Афганистан:

«Талибы предпринимают шаги по удержанию экономики на плаву, декларируют приверженность борьбе с коррупцией, заявляют о планах сократить раздутый бюрократический аппарат и приглашают иностранных инвесторов принять участие в реализации проектов по возведению инфраструктурных объектов, прежде всего, строительство газопровода ТАПИ (проект магистрального газопровода для поставок газа из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию; часть труб для проекта поставил Челябинский трубопрокатный завод. — Прим. “Холода”).

<...>

Талибским властям от республиканского режима досталась удручающая ситуация в области прав человека. В условиях длившегося 20 лет вооруженного конфликта, низкой дефективности госструктур (так в тексте. — Прим. “Холода”) и зашкаливающей коррупции гражданские свободы, несмотря на декларирование приоритета прав человека в конституции, систематически нарушались, фиксировались случаи дискриминации по этническому признаку. Значительная доля населения не была обеспечена качественной питьевой водой, продуктами питания, доступом к медицинским услугам.



Вместе с тем, после прихода к власти талибов вооруженный конфликт фактически прекратился, также заметно снизилась частота терактов. За первый месяц талибского правления число пострадавших от военных действий сократилось, по крайней мере, в пять раз по сравнению с последними годами существования республиканского режима (тогда жертвами ежегодно становились свыше 10 тысяч простых афганцев)».



Из решения Первомайского районного суда Краснодара.

Утверждения, содержащиеся в справке, нельзя назвать неправдой — действительно, республиканский Афганистан испытывал серьезные проблемы. Однако Афганистан при талибах испытывает один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, считает Управление ООН по координации гуманитарных проектов. По информации управления, более 17 миллионов афганцев испытывают недостаток еды и питьевой воды и не имеют доступа к базовой гигиене. Миссия ООН по содействию Афганистану отмечает, что в 2024 году режим талибов практикует смертную казнь, включая побивание камнями, и телесные наказания.

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4 июля президент России Владимир Путин заявил: «Россия получила сигналы от движения “Талибан” о готовности вместе работать на антитеррористическом треке, Москва это приветствует». За день до этого газета Guardian получила в свое распоряжение видеозапись, на которой зафиксировано изнасилование талибами афганской правозащитницы — видео было снято, чтобы впоследствии ее шантажировать.

По оценкам НКО «США для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», Афганистан после падения республиканского режима в августе 2021 года покинули 1,6 миллиона человек.