Талибы запретили женщинам разговаривать на публике, показывать лицо и носить одежду из тонкой ткани. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на закон «О поощрении добродетели и предотвращении порока», который 21 августа был утвержден верховным лидером талибов Хайбатуллой Ахундзадой.

В законе прописан ряд требований к внешнему виду и поведению женщин, включая положения о том, что им можно слушать, фотографировать и на кого смотреть. Сообщается, что за соблюдением этого закона будут следить мохтасабины — сотрудники полиции нравов.

Согласно новому закону, голос женщины считается авратом — интимной частью тела, которая должна быть скрыта от посторонних. Даже если женщина будет петь и читать вслух, находясь в собственном доме, ее голос не должен быть слышен на улице, говорится в законе.

Талибы также требуют, чтобы женщины полностью закрывали лицо в общественных местах и не носили тонкую, короткую и обтягивающую одежду. По новым правилам, женщины обязаны прятать лицо и части тела от любого мужчины, кроме кровного родственника и мужа, чтобы не «вызывать искушение». Помимо прочего, женщинам запретили смотреть на мужчин и сидеть с ними бок о бок в транспорте.

По закону мужчинам тоже запрещено смотреть на женщин. Мужчинам также запретили брить и стричь бороды, носить прически, «не соответствующие шариату», и надевать галстук. Талибы также требуют, чтобы одежда мужчин закрывала тело от пупка до колен.

Новый закон талибов также касается и некоторых аспектов творчества и развлечений, таких как музыка, рисунки и фотография. Женщинам и мужчинам теперь запрещено создавать, хранить и публиковать изображения всех живых существ: животных, людей и птиц. Статуэтки с людьми и животными, фильмы и видео с ними теперь тоже незаконны. Полиции нравственности поручено следить и за музыкой, которую слушают граждане — из их магнитофонов и радиоприемников не должна звучать греховная по шариату музыка.

Ранее ООН раскритиковала новый свод правил талибов и потребовала отменить закон. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявила, что требования к женщинам «жестко ограничивают их присутствие в общественных местах и полностью лишают их автономии, фактически превращая их в безликие, безгласные тени».

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