Талибы запретили шахматы

Захватившая власть в Афганистане группировка «Талибан» запретила игру в шахматы на территории страны и распустила национальную федерацию. Об этом 11 мая сообщило новостное агентство AFP, 12 мая информацию со ссылкой на представителей федерации подтвердил портал Chess.com.

Журналисты утверждают, что роспуск федерации временный, а сам вид спорта «временно отстранен, пока ведутся административные и религиозные проверки». 10 мая издание «Вот так» со ссылкой на руководителя Центра изучения афганской политики Андрей Серенко сообщало о ликвидации федерации и запрете на проведение турниров. Chess.com утверждает, что спортивные чиновники несколько месяцев не проводили официальные турниры — под запрет попадут неофициальные соревнования, которые жители Афганистана организовывали самостоятельно.

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Представитель спортивного директората талибов рассказал журналистам, что запрет связан с тем, что шахматы считаются азартной игрой с точки зрения норм шариата. «В отношении шахмат как вида спорта существуют религиозные соображения. Пока эти соображения не будут устранены, шахматы в Афганистане приостановлены», — заявил Атал Машвани. Он также уточнил, что федерация шахмат не проводила официальных соревнований в последние два года и «имела некоторые проблемы на уровне руководства».

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Chess.com со ссылкой на неназванного представителя федерации шахмат отмечает, что шахматы не были «объявлены вне закона» в отличие от полностью запрещенных ранее смешанных единоборств. С обращением в адрес «Талибана» выступил бывший президент международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов — он попросил представителей группировки пересмотреть свое решение.

Журналисты отмечают, что талибы уже запрещали шахматы в Афганистане в 1996 году, популярная в стране игра снова стала легальна лишь после смены режима в 2001 году.