Экс-глава ФБР выложил число 8647 в сеть и теперь его проверяют спецслужбы

Бывший директор ФБР Джеймс Коми оказался в центре скандала после того, как опубликовал в соцсетях фотографию с числом «8647», выложенным из ракушек на песке. Дональд Трамп-младший назвал публикацию намеком на убийство его отца.

Число 86 может использоваться в американском сленге как глагол, означающий вышвырнуть кого-то из бара за пьянство или нарушение общественного порядка, а Трамп — 47-ой президент США, поясняет Reuters. Агентство добавляет, что некоторые сторонники Трампа интерпретировали сообщение Коми как призыв к его насильственному отстранению от должности, в том числе путем убийства.

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Сам Коми, которого Трамп уволил с поста главы ФБР в 2017 году, вскоре удалил пост. «Я не осознавал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил пост», — цитирует Коми агентство.

Публикацией уже заинтересовались Секретная служба и Министерство внутренней безопасности США, которые начали проверку. «Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и отреагируют соответствующим образом»,— написала министр внутренних дел США Кристи Ноэм в X, назвав публикацию призывом к убийству Трампа.

Нынешний директор ФБР Кэш Патель подтвердил, что ведомство сотрудничает с Секретной службой и заявил, что ей будет оказана вся необходимая поддержка.

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В июле 2024 года во время митинга в Пенсильвании Дональд Трамп пережил покушение. В него стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Пуля задела ухо политика, один из участников митинга погиб, а еще двое были ранены. Стрелка тогда убили силовики. Спустя два месяца в Уэст-Палм-Бич агенты Секретной службы открыли огонь по мужчине с оружием, который прятался в кустах. Им оказался Райан Уэсли Рут, он скрылся, но был задержан позже.

Джеймс Коми возглавлял ФБР с 2013 по 2017 год, сначала при Бараке Обаме, затем при Трампе. Именно при последнем он был уволен. Это произошло на фоне конфликта вокруг расследования возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией.