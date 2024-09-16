В США в связи с предполагаемым покушением на Трампа задержан мужчина

ФБР начала расследование предполагаемого покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы возле гольф клуба Уэст-Палм-Бич, где Трамп в тот момент играл в гольф, сообщает CNN.

Как сообщалось, неизвестный мужчина подобрался к ограде гольф-клуба снаружи и просунул сквозь нее ствол огнестрельного оружия, предположительно автомата Калашников.

Агенты Секретной службы, обеспечивающие безопасность Трампа, заметили это и открыли огонь. Тогда предполагаемый злоумышленник бросил свое оружие, сел в машину и попытался скрыться. Полиция начала погоню и вскоре задержала его.

По данным Fox News и CNN, задержанным оказался некий Райан Уесли Руг. Как пишет New York Post, ссылаясь на посты Руга в соцсетях, ему 58-лет, ранее он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. По данным издания, Руту принадлежит строительная фирма Camp Box Honolulu. Он заявлял о своей поддержке Украины и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ.

Как пишет CNN, Рут ранее уже имел проблемы с полицией, его арестовывали за сопротивлением полицейским, а также штрафовали по обвинению в нарушении налогового законодательства. Сообщается, что после задержания Рут отказался отвечать на вопросы правоохранителей.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, Трамп был шокирован новой попыткой покушения на него, но находил в себе силы шутить по этому поводу. В частности, он говорил, что расстроен тем, что не смог закончить партию в гольф.

В свою очередь, действующий президент США Джо Байден высоко оценил работу агентов Секретной службы и распорядился обеспечить ведомство всем необходимым для обеспечения безопасности кандидата в президенты от республиканцев. Заявление Байдена по этому поводу было опубликовано на сайте Белого дома.

В то же время один из самых известных сторонников Трампа — миллиардер Илон Маск — отметил, что никто «даже не пытается» убить Харрис или Байдена.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.