СМИ: в Москве впервые глушат мобильный интернет по всему городу

В этом году в преддверии Дня Победы в Москве впервые глушат мобильный интернет по всему городу, а непосредственно 9 мая в столице также могут отключить не только интернет, но и мобильную связь. Об этом пишет журналистка Фарида Рустамова в своем телеграм-канале, ссылаясь на источники в двух крупнейших российских сотовых операторах.

По ее данным, 9 мая в столице отключат мобильную связь и интернет с 9 утра и до 12-13 часов дня. «Москву так раньше не накрывали, на регионах тренировались», – сказал один из собеседников Рустамовой.

Кроме того, из-за парада закроются все магазины и кафе по пути следования военной техники. Это коснется заведений, расположенных на Тверской, части Садового кольца и Нового Арбата.

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На Красной площади, как пишет Рустамова, главная трибуна, вероятно, впервые будет отделена от гостевой. Из соображений безопасности над трибуной, где будет сидеть Путин и иностранные гости, соорудили специальный навес.

«Для Кремля провести празднование 80-летнего юбилея победы без происшествий — вопрос престижа. Чиновники приложили большие усилия, чтобы в Москву приехали лидеры 29 государств, включая Китай и Бразилию. Но сейчас, когда есть вероятность, что война идет к концу, боевые действия только усиливаются. И для Кремля обеспечить безопасность иностранных гостей — больший вызов, чем когда-либо», — пишет Рустамова.

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Накануне утром из-за репетиции парада москвичи остались без сотовой связи, интернета и магазинов. Пользователи каршеринга не могли завершить свои поездки, а цены на такси подскочили сразу втрое.

Кроме того, пострадал бизнес. Так, директор двух магазинов одежды и салона красоты, которые расположены рядом с площадью трех вокзалов, рассказала «Холоду» на условиях анонимности, что проблемы со связью начались еще 6 мая, и отметила, что из-за этого бизнес терпит убытки.

О том, что парад на День победы создает проблемы для бизнеса в инстаграме заявил также популярный бренд одежды Monochrome. Однако из-за шквала негативных комментариев представителям этой марки пришлось удалить пост и извиниться.