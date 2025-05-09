Москву и регионы оставили без мобильного интернета

Утром 9 мая в некоторых российских регионах возобновились проблемы с мобильным интернетом, начавшиеся в дни репетиций военных парадов. В Москве ограничения на работу связи начались в 8:30 и продлятся с 9:00 до 13:00, со ссылкой на чиновников сообщило издание «7х7. Горизонтальная Россия». Ограничения интернета и мобильной связи затронут 31 регион, писал вечером 8 мая телеграм-канал проекта «На связи».

Участники проекта принимают жалобы на работу связи и пишут, что из многих регионов с 5 по 8 мая поступали сообщения о некорректной работе GPS, прерывание голосовой связи и о задержках с доставкой СМС.

Среди последствий ограничений, согласно жалобам, — невозможность платить на кассах с мобильными терминалами и купить алкоголь из-за отсутствия связи с системой ЕГАИС, нефункциональность шлагбаумов и «умных дверей», отсутствие у водителей такси возможности видеть заказы клиентов, а у бригад скорой помощи — подключиться по дороге к медицинским информационным системам.

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В Екатеринбурге отключение мобильного интернета 9 мая началось примерно в 8:00 по местному времени, сообщило издание «Е1.РУ». Ограничения продлятся до 23:00, предупредила антитеррористическая комиссия Свердловской области. В телеграм-канале комиссии ограничения объяснили «усилением мер антитеррористической защищенности».

На Камчатке, в Комсомольске-на-Амуре с утра не работал мобильный интернет у всех операторов связи, передает издание «ДВхаб.РУ». Власти отменили участие военных в праздничных мероприятиях, а тысячи пришедших на праздник людей обыскивали силовики, рассказывают журналисты.

В центре Хабаровска утром пропал мобильный интернет «из-за глушилок», сообщило «ДВхаб.РУ», Люди жаловались журналистам, что не могут «даже отправить сообщение», но проблем со звонками не возникало.

В Саратове с утра местные жители жаловались на проблемы с доступом к мобильному интернету, сообщило местное информагентство «Взгляд-инфо». Саратовчане испытывали трудности с безналичной оплатой и не могли вызвать такси. Накануне, 8 мая, мобильный интернет пропадал на три часа, выйти в сеть с мобильных устройств можно было только через Wi-Fi, «запитанный от проводного интернета», пишет «Взгляд-инфо».

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил, что 9 мая мобильный интернет не будет работать до 14:00. «Рекомендую запастить наличными на первую половину дня», — посоветовал губернатор.

В санкт-петербургской мэрии газете «Деловой Петербург» заявили, что в городе не планируют ограничивать работу мобильного интернета и связи. Однако городской «Центр управления парковками» посоветовал заранее пополнить счет за оплату стоянки в центре, «на случай временных сбоев интернет-связи».

7 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне должны «абсолютно с пониманием» отнестись к отключению мобильного интернета. «Это не сбои, это ограничения по понятным причинам <…> Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое имеем», — сказал Песков.

Подобные масштабные ограничения работы мобильной связи и интернета происходят впервые, писала журналистка Фарида Рустамова в своем телеграм-канале. По ее словам, для властей провести празднование 80-летнего юбилея победы без происшествий — вопрос престижа.