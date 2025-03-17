Литва назвала поджог IKEA диверсией России

Генеральная прокуратура Литвы заявила, что поджог магазина IKEA в Вильнюсе, совершенный в мае прошлого года, был диверсией, которую организовали российские спецслужбы. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на заявление ведомства.

По версии следствия, подозреваемый в совершении поджога мужчина был членом террористической группы, целью которой была организация терактов на территории Литвы и Латвии. Как утверждается, перед выполнением задания фигурант проходил специальную подготовку. Весной 2024 года он прибыл в Варшаву, где с ним еще одним террористом встретился вербовщик. По данным литовских правоохранителей, на конспиративной встрече он предложил обоим по 10 тысяч евро за совершение поджогов и взрывов в торговых центрах упомянутых стран Балтии.

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Целью терактов, как полагают следователи было запугивание населения, оказание незаконного давления на Литву, ЕС и другие страны с целью прекращения поддержки Украины, а также дестабилизация политической, экономической и социальной обстановки.

Следствие установило, что исполнитель теракта в Вильнюсе прибыл к магазину Ikea 8 мая 2024 года. Попав внутрь, он заложил в одном из отделов самодельное зажигательное устройство с таймером, который должен был активировать его в 4 часа утра 9 мая. Дождавшись установленного времени предполагаемый террорист заснял начавшийся пожар на видео и отправил ролик своему нанимателю. После этого он уничтожидл вещественные доказательства и в тот же день уехал в Варшаву, где как утверждает литовская прокуратура, получил за содеянное награду в виде автомобиля BMW 530.

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Спустя несколько дней он вернулся в Литву, чтобы получить оборудование для совершение нового теракта. Получив его, он отправился на автобусе в Ригу, однако по пути его досмотрели литовские полицейские. Они обнаружили при мужчине компоненты взрывного устройства и задержали его.

Генпрокуратура не называет ни фамилию, ни гражданство обвиняемого, уточняя лишь, что это иностранный гражданин, который на момент задержания не достиг совершеннолетия. В то же время местные СМИ пишут, что задержанный — гражданин Украины.