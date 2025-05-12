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Мир

Россию признали ответственной за крушение малайзийского «Боинга»

2 минуты чтения 22:45 12 мая | Обновлено: 22:46 12 мая

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) постановил, что Россия несет ответственность за крушение малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс MH17, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

В пресс-релизе сказано, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, которая запрещает применять оружие против гражданских воздушных судов в полете. Совет принял решение на основе жалобы, поданной в ИКАО Нидерландами и Австралией в 2022 году.

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«Я доволен решением Совета ИКАО, прежде всего в интересах родственников жертв рейса MH17. Это решение не может избавить их от горя и страданий, но это важный шаг на пути к установлению истины, справедливости и ответственности для всех жертв рейса MH17 и их семей. Кроме того, это постановление является четким сигналом международному сообществу о том, что государства не могут нарушать международное право без последствий», — заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

В ближайшие недели Совет должен решить, каким образом Россия должна будет возместить ущерб. В связи с этим Нидерланды и Австралия попросили Совет обязать Россию вступить с ними в переговоры и контролировать процесс. «Последнее призвано гарантировать, что переговоры будут проводиться добросовестно, в установленные сроки и действительно приведут к результатам», — говорится в сообщении правительства.

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В 2024 году российский МИД назвал расследование крушения «Боинга» фарсом и заявил о прекращении своего участия в рассмотрении жалобы. Двумя годами ранее суд в Гааге признал Россию виновной в крушении самолета. Тогда виновными были признаны Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший в 2014 году пост министра обороны самопровозглашенной ДНР, экс-глава контрразведки ДНР Сергей Дубинский и их подчиненный Леонид Харченко. Всех троих заочно приговорили к пожизненному заключению.

В результате крушения рейса MH17 погибли 298 человек. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». 

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