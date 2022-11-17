Суд в Гааге признал Россию виновной в крушении малайзийского боинга, сбитого над Донбассом в 2014 году

Суд в Гааге вынес решение по делу о крушении малайзийского боинга, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебное разбирательство длилось два с половиной года.

Согласно решению суда, пассажирский боинг MH17 был сбит зенитной ракетой из ЗРК «Бук», которая незадолго до пуска была ввезена на территорию так называемой ДНР из России, а после спешно переправлена обратно.

Виновными в крушении самолета и смерти 298 пассажиров и членов экипажа суд признал троих из четверых обвиняемых — Игоря Гиркина (Стрелкова), занимавшего тогда пост министра обороны «ДНР», экс-главу контрразведки самопровозглашенной республики Сергея Дубинского и их подчиненного украинца Леонида Харченко.

По мнению суда, они не были единой командой, но все приняли деятельное участие в доставке и использовании «Бука», что в конечном итоге привело к уничтожению пассажирского самолета. При этом суд отметил, что Гиркин получал указания из Москвы, поддерживая контакты с замглавы администрации президента России Владиславом Сурковым.

Все три признанных виновными фигуранта приговорены к пожизненному заключению, как того и просила в ходе процесса прокуратура. Суд также обязал их возместить причиненный ущерб, который был оценен в 16 миллионов евро.

Четвертый обвиняемый — Олег Пулатов, в чьи функции, по мнению суда, входила охрана «Бука» на пути из России к месту пуска, — оправдан. Он также оказался единственным из четверых фигурантов, кто через адвокатов контактировал с судом и давал показания.

Оглашая свое решение, суд напомнил, что Россия не признавала контроль над «ДНР» в 2014 году и продолжает отрицать это, как и все обвиняемые. Поэтому фигуранты дела не могут рассчитывать на иммунитет комбатантов.

Вскоре будут оглашены новые приговоры, на следующих этапах суд будет рассматривать причастность к катастрофе более высокопоставленных политиков и силовиков, отмечается в решении суда.

Источник: Окружной суд Гааги

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