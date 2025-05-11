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Политика

Путин предложил Украине прямые переговоры

2 минуты чтения 01:56 | Обновлено: 02:07

Владимир Путин предложил властям Украины возобновить прямые переговоры «без всяких условий» с 15 мая в Стамбуле. Об этом он заявил российским и западным журналистам в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. При этом Путин отверг предложение украинских властей о прекращении огня на 30 дней.

Также Путин обвинил Украину в нарушении моратория на удары по энергетическим объектам, который действовал в марте-апреле. По его словам, ВСУ 5000 раз нарушили перемирие во время Пасхи. Также он заявил, что власти Украины «вообще не откликнулись» на предложение о прекращении огня 8-10 мая.

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Путин обвинил Украину в пяти попытках прорыва границы во время объявленного им режима прекращения огня. Также он утверждает, что Украина «запугивала» глав государств, которые приехали в Москву на 9 мая.

Сегодня в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Польши Дональда Туска и нового канцлера Германии Фридриха Мерца.

В результате встречи лидеры европейских стран предложили Путину прекратить огонь на суше, в воздухе и на море на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Об этом они также сообщили президенту США Дональду Трампу.

«Трамп, похоже, был удовлетворен тем, что Украина приняла соглашение о прекращении огня и согласилась на прямые переговоры с Россией», — заявил источник издания Axios. По словам другого источника, президент США «был рад услышать», что Зеленский и лидеры европейских стран поддержали его предложение. «Теперь мы ждем действий России», — добавил собеседник Axios.

Путин в ночном заявлении не отказался от 30-дневного перемирия напрямую, однако упомянул, что европейские лидеры «в хамской манере» выдвигают России ультиматумы.

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 «Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, прочное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Вечером 10 мая журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников анонсировал выступление Путина перед журналистами. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что после «содержательного» заявления «из-за позднего времени» не предусмотрены вопросы со стороны журналистов. Телеграм-канал радиостанции «Маяк» отметил, что в Кремле «еще никогда» не было ночного брифинга.

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