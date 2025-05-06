Российский военкор назвал решение Путина «куколдизмом»

Пророссийский военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале возмутился объявленным Владимиром Путиным односторонним трехдневным перемирием на 9 Мая. Он сравнил это решение с фетишистской сексуальной практикой.

«Постоянное объявление перемирий в разгар боевых действий в одностороннем порядке, то есть без аналогичных действий противника, является классическим проявлением куколдизма», — написал Котенок.

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По его мнению, подобные перемирия позволяют ВСУ перегруппироваться и нарастить силы. «За всем этим идут потери наших людей — военных и гражданских, лучших людей России», — добавил он.

Котенок также уверен, что объявление о прекращении огня в одностороннем порядке деморализует личный состав. «Подобные «телодвижения» вкупе с потрясающими достижениями в деле сбережения живой силы наоборот приносят результат. И он, как вы понимаете, не со знаком «+». Так что когда вы спросите, почему русская армия еще не на берегу Днепра, вспомните про «перемирия» с 2014 года, остановку наступления и взятия Мариуполя тогда же, через пару месяцев, вспомните постоянные реверансы хищникам, которые хотят нас съесть», — пишет он.

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Пост Котенка с рассуждениями об объявленном Путиным перемирии репостнули несколько Z-сообществ.

Кремль объявил о трехдневном перемирии на фронте в Украине 28 апреля. Предполагается, что российские войска прекратят огонь с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина «театральной постановкой» и заявил, что Киев готов к перемирию, но оно должно продлиться не три, а минимум 30 дней.