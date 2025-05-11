Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Владимира Путина начать прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая «без предварительных условий». Зеленский заявил, что украинские дипломаты готовы встречаться и заявил, что Украина ожидает прекращения огня с завтрашнего дня. При этом Зеленский напрямую не назвал перемирие условием для начала переговоров.

«Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня.

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Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Глава МИД Украины Андрей Сибига также не стал называть прекращение огня прямым условием для переговоров. «Заявленная готовность России прекратить войну — это позитивный знак. Давайте предпримем конкретные шаги в этом направлении. Начиная с полного прекращения огня на 30+ дней 12 мая, которое, как мы ожидаем, Россия подтвердит, и переговоров», — заявил министр иностранных дел.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак при этом заявил, что Россия должна сначала прекратить огонь на 30 дней, а потом будет «все остальное». «Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну. Прекращение огня — это первый шаг к завершению войны и он подтвердит готовность России закончить убийства», — написал Ермак.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал выступление Путина. Он пообещал дальше участвовать в переговорах России и Украины, а также назвал сегодняшний день «потенциально великим» для обеих стран.

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«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта нескончаемая «кровавая баня», надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Предстоит большая неделя!» — написал президент США на своей странице в Truth Social.

В ночь на 11 мая Путин выступил перед журналистами в Кремле и предложил Украине провести прямые переговоры «без предварительных условий». Таким образом он отверг поддержанное Трампом предложение лидеров Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши начать 30-дневное перемирие и перейти к прямым переговорам.