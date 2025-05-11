Apple и SoundCloud заблокировали треки Noize MC и Монеточки

Стриминговые сервисы Apple Music и SoundCloud заблокировали несколько треков рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) и певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), обратил внимание проект «Роскомсвобода».

Цензура на американском Apple Music и немецком SoundCloud коснулась запрещенных российскими властями треков из альбома «Не все дома»: «Страна Дождей», «Не все дома», «Кооператив “Лебединое озеро”» и «Криокамеры», заметил проект.

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По подсчетам «Роскомсвободы», Apple заблокировал восемь треков, некоторые из них — версии одних и тех же песен. Также правозащитники отметили, что совместный трек Noize MC и Монеточки «Чайлдфри», в котором звучат слова, попал под цензуру, а инструментальная версия осталась нетронутой.

В разделе «Синглы» на странице Монеточки в американской версии Apple Music отображаются композиции «У мамы есть секрет» и «Остановилось», убедился «Холод». В российской версии эти треки скрыты. При этом они по-прежнему доступны в альбоме «Молитвы. Анекдоты. Тосты».

В марте «Роскомсвобода» заметила, что ряд треков Noize MC и Монеточки появились в реестре запрещенных сайтов. Роскомнадзор объяснил, что потребовал от «Яндекс.Музыки» заблокировать композиции из альбома Noize MC «Не все дома» за «распространение недостоверной общественно значимой информации».

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды «чайлдфри». Как позднее разъяснил Роскомнадзор, под запрет должны попадать публикации, которые убеждают людей отказаться от рождения детей, оправдывают и рассказывают о преимуществах отказа от деторождения, формируют положительное отношение к бездетности, а также «формируют искаженный (отрицательный) образ беременности, материнства, отцовства и детства». Ведомство подчеркнуло, что отказ от рождения детей у монахов под запрет не попадает.

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Международный проект GreatFire, отслеживающий цензуру в интернете, обнаружил, что Apple удалила из магазина приложений почти 100 VPN-сервисов, включая Red Shield, Proton, NordVPN. «Репортеры без границ» обвинили компанию в «подчинении российской цензуре».

В январе стало известно, что Apple выплатила в российский бюджет более миллиарда рублей штрафа по иску Федеральной антимонопольной службы.

В 2023 году сервис Apple Music по просьбе Роскомнадзора удалил на три дня подкасты независимых российских СМИ «Медуза» и «Холод». Позднее подкасты были восстановлены.