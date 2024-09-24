Apple без предупреждения удалила почти сотню VPN-приложений

Американская корпорация Apple без уведомлений удаляет из своего российского магазина приложений сервисы VPN. Международный проект GreatFire, отслеживающий цензуру в интернете, сообщил, что количество удаленных из App Store VPN-приложений достигло 98 — это в разы больше, чем публично требовал от корпорации Роскомнадзор.

Представители GreatFire использовали для проверки сервис App Store Monitor, отслеживающий доступность приложений. До июля 32 VPN-приложения уже были недоступны в российском App Store, сообщил проект.

Первая заметная волна блокировок пришлась на 4–7 июля и затронула около десятка приложений, включая популярные Red Shield и Proton. Представители Red Shield заявили, что Apple убрала их сервис из своего магазина по требованию Роскомнадзора. Само ведомство в начале июля заявило, что американская компания заблокировала в российском магазине 25 VPN-сервисов.

Вторая волна, с 8 июля по середину сентября, была менее заметной, но затронула еще несколько десятков приложений VPN, сообщил GreatFire. Проект рассказал, что протестировал 360 VPN-сервисов по всему миру в 175 магазинах приложений и выяснил, что по состоянию на 16 сентября в российском App Store были недоступны 98 VPN-приложений.

«Молчаливое удаление Apple VPN-приложений из российского App Store — это прямая угроза цифровой свободе и конфиденциальности», — заявил директор подпроекта App Censorship в GreatFire Бенджамин Исмаил. Он сказал, что проект требует от Apple соблюдения обязательств в области прав человека и «четкого объяснения этих действий».

В начале сентября представители 50 правозащитных организаций, СМИ, IT-компаний, журналистских групп, а также общественных деятелей написали открытое письмо с призывом к Apple «немедленно восстановить» VPN-приложения в российском App Store.

До полномасштабного вторжения в Украину количество подтвержденных заблокированных VPN-сервисов в российском магазине приложений составляло 14, отметили представители GreatFire. Участники проекта считают, что Россия стала второй после Китая страной мира по уровню ограничений, связанных с доступом к VPN-сервисам в App Store.

Роскомнадзор собрался потратить около 60 миллиардов рублей на обновление «технических средств противодействия угрозам», устройств на сетях операторов связи, позволяющих блокировать или замедлять трафик. Одной из задач обновления парка устройств является 96%-ная эффективность против позволяющих обходить блокировки VPN-сервисов.

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