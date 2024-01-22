Apple заплатила России более миллиарда рублей штрафа

Apple оплатила антимонопольный штраф в России в размере 1 177 988 700 рублей. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба. Деньги уже поступили в российский бюджет.

В июле 2022 года ФАС обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке (часть 2 статьи 14.31 КоАП). В службе отметили, что компания запрещала разработчикам приложений информировать клиентов о том, что оплату можно производить за пределами App Store. В противном случае компания не допускала создателей приложений к своей платформе.

В октябре 2023 года Apple все-таки разрешила разработчикам встраивать в приложения для iOS и iPadOS возможность оплачивать покупки через другие платежные системы. При этом компания решила, что за покупки, оплаченные через сторонние сервисы, она будет взимать комиссию в 27%. Стандартная составляет 30%.

В феврале 2023 года компания заплатила России штраф на сумму в 906 миллионов рублей за нарушение антимонопольного законодательства по заявлению «Лаборатории Касперского».

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