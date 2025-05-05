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Мир

В ЕС предупредили о последствиях заражения свиней птичьим гриппом

2 минуты чтения 11:17 | Обновлено: 11:18

Заражение свиней птичьим гриппом (H5N1), вспышка которого была зафиксирована во многих европейских странах, может представлять угрозу для человека, Об этом в интервью газете Financial Times заявил исполнительный директор Европейского союза по безопасности пищевых продуктов (EFSA) Бернард Урл.

По его словам, заразившись птичьим гриппом, свиньи могут стать «опасной вирусной лабораторией», в которой патоген может мутировать, а затем передаться от свиней людям. 

«Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он все больше распространяется от птиц к млекопитающим», — сказал Урл, оговорившись, что в Европе ситуация с H5N1 «относительно хорошо контролируется».

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Весной прошлого года вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в США. Тогда вирус поразил не только птиц по всей стране, но и передался молочному скоту в 17 штатах. Последствиями вспышки стали дефицит и резкий рост цен на яйца.

Также сообщалось о заражении H5N1 людей, по официальным данным, один из заразившихся умер. Кроме того, известно о двух случаях заражения птичьим гриппом свиней в штате Орегон. В то же время в Европе, кроме птиц, H5N1 передался домашним овцам. При этом власти Великобритании сообщали о случаях заражения птичьим гриппом людей.

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Урл подчеркнул, что власти европейских стран должны быть в состоянии повышенной готовности на случай передачи H5N1 свиньям. Он пояснил, что поскольку эти животные подвержены заражению патогенами, как от птиц, так и от людей, в их организме вирус птичьего гриппа может мутировать, в результате чего сможет передаваться от свиней к людям.

При этом в своей оригинальном виде H5N1 опасен только для людей, контактировавших с зараженными птицами.

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