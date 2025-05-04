Темное прошлое

В 2019 году Денис Льянос из города Вилья-Алемана в Чили встретила мужчину по имени Уго Бустаманте и у них завязались отношения. Однако, новый возлюбленный Денис не понравился ее 16-летней дочери Амбер Корнехо. Загуглив нового бойфренда матери, она выяснила, что тот отсидел срок за двойное убийство — своей бывшей девушки и ее малолетнего ребенка. Амбер попыталась помешать их отношениям, но 29 июля 2020 года пропала. Что с ней случилось — в еженедельной тру-крайм рубрике «Холода».



29 июля 2020 года около девяти утра 16-летняя Амбер Корнехо из городка Вилья-Алемана в Чили вышла из дома, чтобы встретиться со своей матерью Денис Льянос. Та жила в доме своего бойфренда через несколько кварталов, и Амбер нужно было забрать у нее алименты, которые ее родной отец ежемесячно выделял на обеспечение дочери.

Отношения с матерью у Амбер были натянутые: в апреле 2020 года девушка ушла из дома и поселилась у своей знакомой Марицы Гарсиа, которую стала звать тетей, хотя они не были родственницами. Амбер и Денис совсем перестали ладить из-за того, что у Денис появился новый бойфренд, который не нравился Амбер. Она опасалась, что он может навредить ей и брату.



Домой Амбер в этот день так и не вернулась.

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Трудное детство

Марица пыталась дозвониться до Амбер, но та не брала трубку. После того как о пропаже девушки узнали сотрудники социальной службы, они также попытались связаться с ней, но ее мобильный телефон не отвечал. Мать Амбер, Денис Льянос, сначала не хотела с ними разговаривать, а затем сказала, что не собиралась подавать заявление о пропаже, поскольку Амбер больше не жила с ней.

Фото: CNN

Вскоре полиция начала поиски Амбер. К ним подключились ее друзья и волонтеры.

Родители Амбер расстались: отец Улисес Корнехо не жил с ними, и воспитанием занималась преимущественно мать. После рождения Амбер Денис сошлась с мужчиной по имени Хуан Карлос, от которого у нее родились еще двое детей.

Как утверждают СМИ, сестра Амбер погибла во младенчестве из-за недосмотра Денис Льянос. Когда Амбер было три года, они с братом попали под программу по защите детей: их забрали у матери под опеку.

Право опеки над детьми Денис удалось вернуть, но 27 сентября 2012 года Амбер рассказала учителям, что сожитель матери и отец ее брата Хуан Карлос применял к ней сексуализированное насилие.

Сначала она рассказала учителям, что речь идет якобы о ее друге, но вскоре выяснилось, что она говорила о себе. Когда учителя решили сообщить об этом матери Амбер и полиции, Денис говорила, что слышит об этом впервые. После этого Денис рассталась с Хуаном Карлосом, а 25 ноября 2013 года он был осужден и получил три года лишения свободы.

Следующий бойфренд Денис — Мануэль Гарсиа — также домогался до ее дочери — в частности, фотографировал ее обнаженной. Впоследствии на его телефоне нашли 400 различных фотографий сексуального характера, на части из которых была Амбер.

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Несмотря на трудное детство, Амбер выросла, по словам близких, доброй, общительной и веселой. В будущем она хотела работать в полиции, а также несколько раз волонтерила для программ социальной помощи детям, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. После того как ее мать рассталась с Мануэлем Гарсиа, жизнь Амбер стала спокойнее. Однако вскоре у Денис появился новый бойфренд — Уго Бустаманте.

Темное прошлое

55-летний Бустаманте не нравился Амбер. По одной из версий, она загуглила его имя и выяснила, что он убийца, отсидевший в тюрьме 11 лет.

Уго Бустаманте. Кадр: CHV Noticias / Youtube

В 2005 году он убил свою девушку Веронику Васкез и ее девятилетнего сына. Он попросил у Васкез деньги от продажи дома, но та отказала. Началась ссора, во время которой Бустаманте душил Васкез и избивал ее палкой. Шум разбудил девятилетнего Эухенио — когда он прибежал, Бустаманте сначала задушил его, а затем и Васкез.

После этого он связал руки и ноги Васкез, засунул ей в рот кусок ткани и перерезал горло. Он обмотал головы обоих пластиковыми пакетами и попытался засунуть их тела в металлическую бочку, ломая кости. В надежде скрыть запах он наполнил ее водой, известью и гипсом, а затем запечатал.

После этого Бустаманте попросил своего отца вырыть большую яму и вызвал грузчиков. Он зарыл бочку в яме у себя на участке — но вскоре родственники Васкез стали звонить ему и пытаться выяснить, где она находится. Сначала он сказал, что она уехала на «духовный ретрит», а впоследствии — что он потерял к ней интерес и они расстались.

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Но уже через пару недель его поймали: в полицию поступил анонимный звонок — некто почувствовал странный запах, исходящий от участка Бустаманте. В тот момент его не было дома: он стригся, поскольку ненавидел, когда его волосы отрастали длиннее обычного. Вернувшись домой, он увидел полицейских с ордером на обыск жилья. Тогда Бустаманте признался в том, что похоронил свою партнершу и ее ребенка во дворе своего дома. Откопав бочку, полицейские обнаружили два трупа, и Бустаманте задержали. Он получил 27 лет тюремного заключения, но вышел на свободу уже через 11 лет условно-досрочно.

Узнав о прошлом Бустаманте, Амбер рассказала о нем Денис, но та лишь раздражалась, поскольку считала, что дочь пытается помешать их отношениям. Тогда Амбер рассказала историю убийства соседям и знакомым. В результате из-за недовольства семью выселили, и Денис переехала к Бустаманте. Амбер не хотела жить у него дома — и переехала к своей названной тете, Марице Гарсиа — дочери того самого бывшего партнера Денис, который приставал к Амбер. При этом с Марицей у Амбер сложились теплые отношения.

«Все то время, что она провела со мной, она была очень счастливой. Радостная и непосредственная, она всегда говорила что-то приятное и была очень общительной», — рассказывала Гарсиа.

Листовка о пропаже Амбер. Кадр: T13 / Youtube

Она также сказала полиции, что, поскольку Амбер ничего не взяла из дома, она должна была быстро вернуться. Когда соседи и Гарсиа пришли к дому, где жили Денис и ее бойфренд, та сказала, что Амбер просто забрала деньги и ушла. При этом пришедших смутило, что Денис совсем не переживала из-за пропажи дочери. Она сказала Марице, что «молодые просто таковы: они уходят [без предупреждения] и тусуются», и не стала участвовать в поисках, пока волонтеры вместе с полицией расклеивали листовки о пропаже Амбер.

Скрыть личность

Марицу Гарсиа, как и местных жителей, волновало криминальное прошлое Бустаманте, но обвинять его напрямую они не могли — его прошлая судимость не значила, что он был причастен к исчезновению Амбер. Один из свидетелей рассказал полиции, что видел Амбер в тот день всю в слезах. Полиция пришла к выводу, что дом Бустаманте — последнее место, где Амбер видели живой.

Дом Бустаманте. Кадр: T13 / Youtube

3 августа у Бустаманте прошел обыск с собаками. Им не удалось найти человеческие останки, зато они нашли следы крови на одежде — ее забрали к судмедэксперту. Однако кровь на одежде оказалась старой и принадлежала Денис. Больше ничего при обыске не нашли.

В тот же день стало известно, что Бустаманте и Денис попытались незаметно уехать из города, но камеры видеонаблюдения отследили их в одном из магазинов неподалеку: они купили новую одежду и несколько рюкзаков. Когда полицейские нашла их, увидели, что те взяли с собой магазинную тележку, а в рюкзаке нашли топор, ножи и провода. Бустаманте и Денис были арестованы.

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На допросе Денис быстро сдала своего сожителя. Она рассказала полиции, что Бустаманте убил ее дочь, а также угрозами вынудил ее молчать и сбежать с ним. Бустаманте на допросе молчал. После этого полиция сняла обвинения с Денис и отпустила ее на свободу, переведя ее в статус свидетеля.

Комплексная реконструкция произошедшего привела полицию к выводу, что после того как Бустаманте убил Амбер, он выломал половицы в одной из комнат и выкопал яму в полметра. Там он и закопал Амбер, потом вернув половицы на место.

Полиция дополнительно запросила у провайдера поисковые запросы Уго Бустаманте с 20 по 28 июля. Так они узнали, что он искал, как приобрести оружие, и читал про различные методы пыток. Он также гуглил стоимость мясорубки и искал информацию о том, как сменить личность.

Полиция у дома Бустаманте. Кадр: T13 / Youtube

6 августа во время повторного обыска в доме выломали доски на полу в гостиной, под которыми оказалась недавно засыпанная яма. Раскопав ее, полицейские обнаружили три холодильных контейнера: в них они нашли расчленненые останки 16-летней Амбер. Ее опознали по одежде.

Экспертиза показала, что Амбер били тупым предметом. Куском ткани убийца заткнул ей рот, а на теле были следы изнасилования. Тело разделали пилой и ножом.

Бустаманте был арестован. Дело вызвало резонанс. Общественность обвиняла власти в том, что условно-досрочное освобождение Уго привело к убийству Амбер. Позднее и Денис попала под подозрение: отец Амбер, Улисес Корнехо, подал жалобу, в которой утверждал, что она могла быть замешана в убийстве их дочери.

До 24 сентября 2020 года Денис Льянос все еще проходила свидетелем по делу, но затем ее обвинили в соучастии в убийстве дочери, и она попала в женскую тюрьму в Сан-Мигеле. В первую неделю в тюрьме она получала угрозы расправой — другие заключенные не хотели находиться рядом с дочереубийцей.

Мюриэль Эскивель, социолог из чилийской жандармерии, отмечала, что остальные заключенные не принимают ее, поскольку Денис Льянос нарушила «одно из главных правил преступного мира» — не убивать собственных детей. Эскивель объяснила, что, хотя заключенные и совершали серьезные правонарушения, они все еще считают, что преступления против детей недопустимы.

Сообщники

26 октября 2021 года начался суд над Бустаманте и Денис. Прокурор планировал участие 30 свидетелей, использование около 100 документов и отчетов 30 экспертов. По данным следствия, 29 июля 2020 года Денис позвонила Амбер и позвала домой к Бустаманте под предлогом того, что той нужно забрать алименты, которые прислал отец девочки. 14-летнего брата Амбер Денис послала по делам, чтобы он не стал свидетелем преступления.

Бустаманте дает показания в отделении полиции. Кадр: T13 / Youtube

Когда Амбер пришла, Денис отказалась давать ей деньги, пока та не зайдет внутрь. Дочь не хотела заходить, но Денис удалось ее уговорить. Как только Амбер оказалась в доме, Бустаманте и Денис напали на нее. Но вскоре все пошло не по плану.

Брат Амбер вернулся раньше, чем Денис ожидала. Увидев его в окно, Денис выбежала на улицу и сказала, что им срочно нужно пойти вместе в старую квартиру, так как кто-то пытается в нее ворваться. Денис настаивала, что нужно как можно скорее уходить, и в итоге они пошли из дома в сторону старой квартиры. По камерам видеонаблюдения их удалось отследить до станции метро.

Примерно в то же время, как они оказались на станции, Денис написала Бустаманте сообщения: «Теперь я спокойнее, сообщи мне время» и «Любимый, я скучаю, много поцелуев». В итоге Денис оставила сына в старой квартире, а сама пошла в магазин, в котором купила парафин — им Бустаманте и Денис хотели залить останки Амбер, чтобы они не пахли, — а также краску, чтобы покрасить пол. Она попала на камеры видеонаблюдения, и ее покупку потом подтвердил кассир.

Когда Денис вернулась домой к Бустаманте, они с ним выломали половицы в гостиной, выкопали яму в полметра и скинули в нее три холодильных контейнера с останками Амбер. После этого они приколотили доски обратно. В эту же яму Денис кинула и чехол от телефона Амбер вместе с ее одеждой. Сам телефон девушки при этом полиция нашла на крыше дома: он был завернут в фольгу и на нем были следы поджога.

Могила Амбер. Фото: Justicia por Ambar Cornejo!!!! / Facebook

26 ноября 2021 года Денис и Бустаманте были признаны виновными, 7 декабря суд приговорил их к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения на протяжении 40 лет.

4 августа 2023 года стало известно, что во время разговора с журналисткой Ивонне Торо, которая написала книгу про убийство Амбер, Бустаманте признался, что совершил еще два убийства. Оказавшись в тюрьме за кражу, он познакомился с 27-летним Эдуардо Паэсом. Когда оба вышли на свободу, Бустаманте убил и самого Эдуардо, и его мать, 55-летнюю Элену Хинойосу якобы из-за денег в 1996 году. 7 июня 2024 года полиция выкопала еще два трупа на участке Бустаманте.

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