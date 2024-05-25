Два человека в США заразились вирусом с пандемическим потенциалом

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний подтвердили новое заражение человека вирусом птичьего гриппа H5N1, который обладает пандемийным потенциалом. Об этом сообщает The Economist.

Издание отмечает, что последнее время этот вирус активно распространяется среди дойных коров в США. Всего зафиксировано два случая заболевания вирусом среди людей. Оба человека — сельскохозяйственные работники, которые предположительно заразились птичьим гриппом при контакте с больными животными. Единственным симптомом у обоих был конъюнктивит.

Как пишет The Economist, несмотря на то, что пока нет доказательств передачи вируса от человека к человеку, органы общественного здравоохранения США находятся в состоянии повышенной готовности.

Издание также отмечает, что вирус H5N1 имеет пандемийный потенциал, поскольку у человека нет иммунитета к нему. Впервые этот вирус был обнаружен около 30 лет назад у гусей в Китае. За это время было зафиксировано около 900 случаев заражения вирусом среди людей. Половина из них привела смерти заболевших.

Этой весной вирус обнаружили на одной из ферм в Техасе, а затем — еще минимум в девяти штатах. В начале мая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружило, что около 20% молока в американских магазинах содержит вирус птичьего гриппа.

При этом фермеры отказываются сообщать о заболевании или тестировать своих животных из-за боязни потерять доход. The Economist отмечает, что многие работники ферм — мигранты без документов, не говорящие по-английски, которые не соглашаются сдать анализы. Это, как пишет издание, еще больше усложняет контроль за вирусом.

По данным The Economist, вирус может попасть в организм человека через слизистую оболочку. Однако чтобы легко распространяться между людьми, он должен приобрести генетические мутации, которые позволят ему инфицировать клетки верхних дыхательных путей. На данный момент геномный анализ образцов H5N1 с американских ферм таких мутаций не выявил.

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