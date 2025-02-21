США столкнулись с дефицитом яиц

Турция начала экспортировать яйца в Соединенные Штаты после гибели в США миллионов кур-несушек из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя Центрального союза производителей яиц Турции Ибрагима Афьона.

Турецкие производители отправят в США 15 тысяч тонн яиц или 700 контейнеров, рассказал Ибрагим Афьон. По его оценке, сделка принесет Турции около 26 миллионов долларов выручки. Генеральный директор американского объединения United Egg Producers Чад Грегори сообщил, что временный импорт яиц поможет снизить нагрузку на американские фермы.

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С 2022 года из-за эпидемии птичьего гриппа в США погибли или были убиты около 162 миллионов кур. Из-за этого цены на яйца в стране в прошлом году выросли на 65 процентов, а в январе этого года — еще на 15, сообщает Euronews. По данным Forbes, сейчас стоимость дюжины яиц составляет около 4,95 доллара.

Телеканал NBC News ранее сообщал, что в условиях дефицита американцы стали чаще брать в аренду кур-несушек. Соосновательница компании Rent The Chicken Дженн Томпкинс рассказала, что они привозят курятник с двумя-четырьмя несушками на задний двор. По ее словам, каждая курица несет около шести яиц в неделю.

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В среду Министерство сельского хозяйства США случайно уволило нескольких экспертов по борьбе с птичьим гриппом. Министерство заявило, что пытается «быстро исправить ситуацию и отозвать письма об увольнении». По данным The Washington Post, чиновников уволили из-за кампании по сокращению госаппарата, которую ведет Департамент эффективности правительства под руководством Илона Маска.