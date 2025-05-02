СМИ: для полного захвата Украины России потребуется 230 лет и потеря 100 миллионов солдат

За минувший апрель российским войскам удалось захватить чуть более 176 квадратных километров украинской территории. При этом их потери составили более 36,6 тысячи убитыми и ранеными, также войска потеряли 4800 единиц техники. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на данные независимых OSINT-аналитиков. Такими темпами, подсчитало издание, Россия захватит всю Украину к 2256 году и потеряет за это время 101 миллион солдат.

Forbes пишет, что, несмотря на «ошеломляющие» потери в людях и технике, российская армия остается боеспособной. Издание отмечает, что Москва восполняет недостаток техники, оснащая свои войска гражданскими транспортными средствами, включая скутеры, малолитражки и даже гужевой транспорт в виде ослов.

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Одновременно российские власти продолжают набирать новых солдат. По словам командующего американскими войсками в Европе генерала Кристофера Каволи, Россия ежемесячно пополняет ряды своей армии 30 тысячами новых бойцов. В свою очередь, Forbes отмечает: что с учетом того: что раненные военнослужащие в конечном итоге также возвращаются на передовую, российские войска теряют на фронте меньше людей, чем получают новых.

Благодаря этому, отметил Каволи, численность российской группировки в Украине растет. По его данным, сейчас там находится около 600 тысяч российских военных. Это «самый высокий показатель за всю войну и почти вдвое больше первоначальной численности сил вторжения» в феврале 2022 года, отметил американский генерал.

Возможности Кремля по восполнению людских потерь зависят от двух вещей — денег и настроения, утверждает заместитель руководителя отдела Восточной Европы и Евразии в Немецком институте международных отношений и безопасности Янис Клюг. По его словам, вербовка рекордного количества людей на войну «обусловлена высокими выплатами за заключение контракта и верой в то, что война скоро закончится».

По словам Каволи, огромные средства, которые Кремль тратит на войну, позволили снизить безработицу до рекордно низкого уровня и добиться поддержки основной массы населения. «Военные расходы составляют 40% от всего государственного бюджета России, что является самым высоким показателем со времен Холодной войны», — отметил он. Для сравнения, Соединенные Штаты тратят на армию всего 13% своего федерального бюджета.

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Накануне российский Минфин изменил параметры федерального бюджета на 2025 год, увеличив его дефицит более, чем в три раза — с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП или с 1,17 триллиона до 3,79 триллиона рублей. Корректировке также подверглись предполагаемые доходы российского бюджета в текущем году. Так, по прогнозам Минфина, они составят 38,5 триллиона рублей — вместо 40,3 триллиона, планировавшихся минувшей осенью при подготовке бюджета.

Кроме того, ведомство изменило оценку ожидаемой по итогам года инфляции — с 4,5% до 7,6%, одновременно снизив прогноз по ценам на нефть — с 69,7 доллара за баррель до 56 долларов.