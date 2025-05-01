«Дыра» в российском бюджете выросла в три раза

Министерство финансов России изменило параметры федерального бюджета на 2025 год. В новом варианте документа предполагаемый дефицит вырос более чем в три раза с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП или с 1,17 триллиона до 3,79 триллиона рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что корректировке также подверглись предполагаемые доходы российского бюджета в текущем году. Так, по прогнозам Минфина, они составят 38,5 триллиона рублей — вместо 40,3 триллиона, планировавшихся минувшей осенью при подготовке бюджета.

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В то же время прогноз роста российского ВВП по итогам 2025 года остался без изменений на уровне 2,5%. Тем не менее ведомство значительно повысило оценку ожидаемой по итогам года инфляции — оценка с 4,5% до 7,6%, одновременно снизив прогноз по ценам на нефть — с 69,7 доллара до 56 долларов за баррель. Также министерство изменило свой прогноз по курсу рубля, теперь в ведомстве ожидают, что он составит 94,3 рубля за доллар, тогда как ранее прогнозировался курс в 96,5 рубля за доллар.

Расходная часть российского бюджета после корректировки выросла на 829 миллиардов рублей и составила 42,3 триллиона рублей. При этом в ведомстве подчеркнули, что это увеличение будет полностью профинансировано дополнительными доходами, не связанными с экспортом энергоносителей.

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Как сообщается, разработанный Минфином законопроект о внесении изменений в показатели российского бюджета на 2025 год был одобрен 30 апреля на заседании правительства.

Как утверждает РБК, необходимость внесения изменений в федеральный бюджет России обусловлена падением цен на нефть и укреплением курса рубля. Так, по прогнозу Минфина, нефтегазовые доходы России сократятся из-за этого с 10,9 триллиона до 8,3 триллиона рублей.