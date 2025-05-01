Добавивший журналиста в чат с секретной информацией советник Трампа ушел в отставку

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что он выдвинет своего нынешнего советника по нацбезопасности Майка Уолтца на должность следующего посла США в ООН. Исполнять обязанности советника по нацбезопасности будет госсекретарь Марко Рубио, совмещая эту работу в Госдепартаменте.

«Со времени службы в военной форме на поле боя, в конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майк Уолц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой роли», — написал Трамп.

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До этого в СМИ появилась информация об увольнении Уолтца. Так, CBS News со ссылкой на неназванный источник писал, что вместе с Уолтцем должен уйти и его заместитель Алекс Вонг. Об этом же сообщал Fox News, отмечая, что из администрации Трампа могут уволить еще несколько человек.

Ранее Уолц оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что в чат в мессенджере Signal, в котором обсуждались удары по позициям хуситов в Йемене, по ошибке добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Согласно скриншотам, в чат его пригласил Уолтц. Среди участников чата были также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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Голдберг рассказал о случившемся в колонке в своем журнале. Через несколько дней СМИ сообщили, что Трамп был разочарован своим советником из-за утечки информации.

Русская служба Би-би-си отмечает, что Уолтц стал первым высокопоставленным чиновником из администрации Трампа, который подал в отставку. По данным Politico, имена претендентов на должность Уолтца обсуждались на протяжении нескольких недель.