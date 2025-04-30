Пакистан обвинил Индию в подготовке нападения

Власти Пакистана обвинили Индию в подготовке военного нападения на страну. Об этом пакистанский министр информации Аттаулла Тарар написал на своей странице в соцсети X.

«Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — говорится в сообщении.

При этом Тарар предупредил, что любой акт агрессии повлечет за собой решительный ответ Исламабада, и обвинил Индию в отказе от проведения предложенного Пакистаном «прозрачного и независимого расследования нейтральной комиссией экспертов». Министр также отметил, что «Пакистан сам стал жертвой терроризма и действительно понимает боль этого бедствия».

«Мы всегда осуждали терроризм во всех его формах и проявлениях в любой точке мира», — заверил он.

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Серьезное обострение в отношениях Индии и Пакистана, претендующих на полный контроль над Кашмиром, произошло после нападения террористов на туристическую группу в расположенном там индийском городе Пахалгам 22 апреля. В результате атаки вооруженных боевиков там погибли 26 человек, 25 из которых были гражданами Индии.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая является филиалом базирующейся в Пакистане террористической организации «Лашкар-и-Тайба».

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Позже премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать всех причастных к нападению в Пахалгаме, оставив за армией страны «полную свободу» в принятии решений о способе, месте и времени ответа на теракт. Вскоре после этого вдоль границы двух стран начались перестрелки пакистанских и индийских военных.

28 апреля министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно. Между тем обе страны располагают ядерным оружием.