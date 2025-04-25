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Мир

Обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан оказались на грани войны

2 минуты чтения 09:46

Между военными Индии и Пакистана произошла перестрелка на линии разделения зон контроля в штате Джамму и Кашмир. Об этом со ссылкой на источники сообщают индийский канал NDTV и издание Times of India.

По их данным, инцидент произошел вечером 24 апреля. Собеседники журналистов сообщили, что индийские военные подверглись нападению, но «дали эффективный ответ». По их словам, жертв в результате перестрелки нет.

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За несколько дней до этого террористы атаковали группу туристов в городе Пахалгам, который расположен в контролируемой Индией части Кашмира. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая является филиалом базирующейся в Пакистане террористической организации «Лашкар-и-Тайба». По последним данным, жертвами атаки стали не менее 26 человек, а еще несколько десятков получили ранения.

Этот теракт привел к новому витку напряженности в отношениях двух стран, которые уже несколько десятилетий спорят за контроль над Кашмиром. Так, индийские власти выслали пакистанских дипломатов и приостановили действие договора о разделе вод реки Инд, закрыв шлюзы в ее русле. В свою очередь, пакистанские власти заявили, что расценивают попытку перекрыть ток речных вод в Пакистан, как «акт войны».

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Отмечается, что договор, о котором идет речь, был заключен в 1960 году, и его действие до сих пор никогда не приостанавливалось, даже во время открытых военных столкновений армий Пакистана и Индии. 

25 апреля индийское издание Press Trust of India со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило о взрывах, разрушивших дома предполагаемых участников теракта в городе Пахалгам. Собеседники журналистов утверждают, что во время обысков сдетонировала хранившаяся там взрывчатка.

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