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Мир

Канье Уэст выпустит песни про Гитлера и Иисуса

2 минуты чтения 18:51

Рэпер Канье Уэст выложил на своей странице в соцсети Х список треков готовящегося к выходу альбома Cuck. Среди них есть песни под названием «Гитлер», «Хайль Гитлер» и «Иисус». Также в списке значится трек «Бьянка».

Всего на скриншоте видны 12 песен. Уэст подписал, что его 11-й альбом «в процессе». Ранее рэпер уже выпустил два трека, которые войдут в новый альбом: WW3 (Третья мировая война) вышел в марте этого года, а Cousins — в апреле. Также Уэст выложил скриншот, в котором его последний трек поднялся на первое место в чартах платформы Genius, которая собирает тексты песен.

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На обложку альбома Уэст поместил фотографию со свадьбы двух членов Ку-клукс-клана, расистской террористической организации, появившейся в США в XIX веке. На изображении пара стоит под петлей на фоне сена в амбаре в Теннесси. По данным СМИ, их свадьба состоялась в 2015 году. После церемонии члены Ку-клукс-клана сожгли на близлежащем поле крест.

Ранее Канье Уэста заблокировали на стриминговой платформе Twitch через семь минут после начала трансляции. За это время рэпер успел произнести несколько оскорблений в адрес евреев, сделать нацистское приветствие, сказать «Хайль Гитлер», а также порассуждать о том, что ему надо было заводить детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян.

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Кроме того, в феврале этого года в сети появились слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори, однако часть СМИ писала, что это «всего лишь слухи», которые не соответствуют действительности. Отмечалось, что такие слухи появляются в прессе в «пятый или шестой раз».

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