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Интернет и мемы

В сети распространились слухи о разводе Уэста и Цензори

13:22 14.02.2025

В минувший четверг The Daily Mail и TMZ сообщили, что рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся, а также, что они якобы уже обратились к адвокатам. The Hollywood Reporter опроверг слухи, ссылаясь на давнего представителя пары.

Таблоиды подчеркивают, что звездная пара якобы рассталась спустя несколько дней после скандального появления Цензори на церемонии вручения премии «Грэмми» в полностью прозрачном коротком платье. А также после антисемитских постов, опубликованных Уэстом в соцсети X, в которых он, в частности, называл себя нацистом и признавался в любви к диктатору Адольфу Гитлеру. 

В свою очередь, The Hollywood Reporter пишет, что сообщения о разводе пары не более чем слухи.  «Йе и Бьянка находятся в Лос-Анджелесе, собираются вместе провести День святого Валентина. Объявления об их личной жизни будут исходить от них самих, а не от неподтвержденных слухов в таблоидной прессе», — сказал их представитель Майло Яннопулос. 

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Он также добавил, что слухи о разводе Уэста и Бьянки появляются регулярно. «Это пятый или шестой раз, когда пресса ошибочно сообщает, что Йе и Бьянка расстаются? Я сбился со счета», — подчеркнул он. 

В прошлое воскресенье, 9 февраля, Уэст купил рекламное время Суперкубка и вышел в эфир, снимая себя на фронтальную камеру телефона, сидя в кресле стоматолога. Рэпер заявил, что потратил все деньги на стоматолога и эту рекламу, призвав всех посетить его сайт Yeezy.com.

В тот момент там продавалась только белая футболка с черной свастикой на груди, а сейчас сайт не работает. После этого Цензори попросила бога «смягчить сердце» ее супруга и благословить весь еврейский народ.

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