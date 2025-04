Канье Уэста заблокировали на Twitch через 7 минут после начала стрима

Рэпера Канье Уэста заблокировали на стриминговой платформе Twitch, популярной среди геймеров, спустя семь минут после начала его первой трансляции. Об этом пишут The Independent и The New York Post.

По данным изданий, Уэст появился на стриме в черной куртке и солнцезащитных очках Prada. Он успел произнести оскорбления в адрес евреев и ЛГБТ-сообщества, а также сделать нацистское приветствие и произнести «Хайль Гитлер».

NYP пишет, что рэпер начал рассуждать о том, что ему «нужно было завести детей» с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян, и заявил, что Кардашьян была помощницей наследницы владельцев отелей Hilton. «Представляешь, если бы у меня были дети от Пэрис Хилтон? Сколько бы отелей у меня было сейчас?» — продолжил Уэст.

Кроме того, рэпер вспомнил Арнольда Шварценеггера и упомянул, что звезда фильма «Терминатор» изменял своей жене в 1990-х годах. «Если ты, как Арнольд Шварценеггер, заводишь ребенка с няней, то единственная власть няни — забрать твоих детей. Так и у Ким единственная власть — забрать моих детей. У меня есть ребенок от чертовой ассистентки», — заявил Уэст.

Он также похвалил миллиардера Илона Маска за то, что тот дал ему «свободу» писать агрессивные сообщения в соцсети Х, сравнив это с поездкой в Louis Vuitton и покупкой всего, что захочется, по кредитной карте без ограничений. Аккаунт Уэста заблокировали в 2022 году из-за подстрекательства к насилию и вернули доступ летом 2023 года.

В итоге Twitch заблокировал аккаунт Уэста. «Этот канал временно недоступен из-за нарушения Правил сообщества или Условий обслуживания Twitch», — написал сервис потокового вещания. The Independent отмечает, что рэпер не успел набрать 220 подписчиков во время стрима.