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Мир

Причиной смерти Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем

2 минуты чтения 09:58

Американский актер, двукратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен, найденный мертвым вместе с женой в их собственном доме в феврале, умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщило Управление медицинского следователя в Нью-Мексико со ссылкой на результаты вскрытия, пишет Fox News.

По данным ведомства, актер страдал от хронической сердечной недостаточности, а также имел серьезные изменения в почках и гипертонические заболевания. Кроме того, он перенес несколько сердечных операций, включая установку кардиостимулятора в 2019 году и замену аортального клапана.

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«Вскрытие показало тяжелое атеросклеротическое и гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание, с установкой стентов в коронарные артерии и шунтированием, а также предыдущую замену аортального клапана», — говорится в документе.

Во время вскрытия специалисты также выявили у оскароносного актера признаки болезни Альцгеймера на поздней стадии. В токсикологическом отчете были найдены следы ацетона, что может указывать на длительный период голодания. 

Кроме того, отмечается, что тест на хантавирус у Хэкмена показал отрицательный результат. «Тест на угарный газ показал менее 5% насыщения, что соответствует нормальному диапазону», — отметил судмедэксперт.

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Тела 95-летнего актера и его жены, пианистки Бетси Аракавы, а также их собаки были найдены в их собственном доме в Санта-Фе 26 февраля. Полиция тогда называла их смерть «подозрительной» и требующей «тщательного расследования». Актера нашли мертвым в комнате рядом с кухней, а тело его 63-летней жены — на полу в ванной комнате. В шкафу в ванной также было найдено тело одной из их собак.

Детектив Рой Арндт предположил, что актер и его жена могли неожиданно упасть. Рядом с телом Хэкмена были обнаружены солнцезащитные очки, а у головы Аракавы — обогреватель. Также рядом с ее телом лежал пузырек с рассыпанными таблетками. В доме находились еще две живые собаки.

Судмедэксперт Хизер Джарелл, в свою очередь, заявила, что Хэкмен, вероятно, умер через несколько дней после смерти своей жены от сердечно-сосудистого заболевания. По ее словам, смерть актера могла наступить 18 февраля, когда кардиостимулятор в последний раз зафиксировал его сердцебиение.

В апреле вскрытие показало, что причиной смерти Аракавы стал хантавирус. Согласно полицейским документам, в их доме были найдены следы грызунов, что могло стать источником инфекции.

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