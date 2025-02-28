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Криминал

Полиция посчитала смерть оскароносного актера и его жены подозрительной

13:46 28.02.2025

Следователи назвали смерть двукратного лауреата премии «Оскар», американского актера Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракавы, «подозрительной», что требует «тщательного расследования». Об этом пишет Variety со ссылкой на ордер на обыск.

Сообщается, что тела Хэкмена и Аракавы были обнаружены в разных комнатах их собственного дома в Санта-Фе штата Нью-Мексико, США. По данным полиции, 95-летнего актера нашли мертвым в комнате рядом с кухней, а тело его 63-летней жены — на полу в ванной комнате. Там же, в шкафу, нашли одну из собак Хэкмена и Аракавы, которая тоже умерла.

Детектив Рой Арндт предположил, что актер и его жена могли внезапно упасть на пол. Возле тела Хэкмена обнаружили солнцезащитные очки, а рядом с головой Аракавы — брошенный обогреватель. Также возле тела женщины нашли пузырек с рассыпанными таблетками. В доме супругов, как сообщается, находились еще две живые собаки.

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Полиция предположила, что Хэкмен и Аракава могли отравиться угарным газом и в дом супругов были вызваны газовщики. Арндт утверждает, что те ничего не обнаружили — в доме не оказалось «никаких явных признаков утечки газа».

Детектив также рассказал, что входная дверь дома была открыта, но признаков взлома замка не нашли. Арндт заявил: смерть актера и его жены «носит достаточно подозрительный характер, что требует тщательного расследования». 

Сообщается, что для установления причин смерти детективы искали телефоны и любые видеозаписи, а также собрали ДНК и отпечатки пальцев на месте происшествия. Следователи также попросили собрать любые тупые или острые предметы, которые могли быть использованы в качестве оружия.

Ранее в офисе шерифа округа Санта-Фе рассказали, что тела актера, его супруги и собаки были найдены в их собственном доме 26 февраля в 13:45 по местному времени. Полиция тогда установила, что это не было убийством.

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