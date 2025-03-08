Названы причины смерти оскароносного актера и его жены

Американский актер, двукратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен и его жена, пианистка Бетси Аракава, умерли от естественных причин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосу и судмедэксперта Хизер Джарелл.

По их словам, Аракава умерла от хантавирусного легочного синдрома. Ее тело было найдено на полу ванной комнаты. Мендоса рассказал, что последний раз пианистку видели живой 11 февраля. В тот день она отправилась по магазинам, где попала на запись с камер видеонаблюдения. После этого она вернулась домой около пяти часов вечера, и никакой другой ее активности зафиксировано не было.

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Также Джарелл заявила, что Хэкмен, вероятно, умер через несколько дней после смерти своей супруги от сердечно-сосудистого заболевания. Судмедэксперт предположила, что это произошло 18 февраля, когда кардиостимулятор 95-летнего актера в последний раз зафиксировал его сердцебиение. По ее словам, после вскрытия тела Хэкмена у него «не было обнаружено острых признаков внутренней или внешней травмы». Тесты на коронавирус, грипп и другие респираторные заболевания оказались отрицательными.

Кроме того, по словам Джарелл, у Хэкмена была болезнь Альцгеймера, которая могла стать «важным фактором» его смерти. Вероятно, из-за того, что его здоровье было «в очень плохом состоянии», актер мог не заметить отсутствие жены. При этом представитель семьи Хэкман ранее заявил, что утверждения о наличии у актера болезни Альцгеймера «совершенно не соответствуют действительности», отмечает CNN.

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По словам ветеринара штата Нью-Мексико Эрин Фиппс, причиной смерти собаки, также найденной мертвой в доме супругов, мог стать голод, однако эксперты отметили, что у них нет полной уверенности в этой версии.

Хантавирусный легочный синдром — редкое инфекционное заболевание, которым можно заразиться через контакт с грызунами. Его симптомы — утомляемость, лихорадка и мышечные боли, к которым в течение нескольких дней добавляются кашель и одышка, — могут проявиться через несколько месяцев после заражения.

Тела Джина Хэкмена и Бетси Аракава, а также их собаки нашли 26 февраля. Ранее полиция называла их смерть «подозрительной» и требующей «тщательного расследования».