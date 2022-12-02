Твиттер заблокировал аккаунт Канье Уэста из-за призывов к насилию. Ранее рэпер рассказал, что ему нравится Гитлер

Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск, который недавно стал владельцем твиттера, сообщил, что аккаунт рэпера Канье Уэста заблокирован из-за подстрекательства к насилию.

«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило о запрете подстрекательства к насилию», — написал Маск.

1 декабря Канье Уэст выступил на шоу конспиролога Алекса Джонса InfoWars, во время которого сообщил, что ему нравится Адольф Гитлер. Затем исполнитель опубликовал серию твитов, в которых использовал изображение звезды Давида, слитое со свастикой.

«Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрел хайвеи, изобрел микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Вы не можете отрицать, что он сделал что-то хорошее», — сказал рэпер во время выступления на шоу.

Впервые аккаунт Уэста заблокировали 9 октября из-за антисемитского твита. Затем его разблокировали 28 октября, когда Илон Маск стал владельцем социальной сети.

Источник: Илон Маск

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