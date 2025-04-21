Мужчина убил жену из-за приснившейся ему измены

В Ферганской области Узбекистана мужчину, чье имя не называется, приговорили к 16 годам лишения свободы по делу об убийстве своей жены. Об этом сообщают Uznews.uz и Uz Daily со ссылкой на пресс-службу областных судов.

Как пишут издания, житель города Маргилан увидел во сне, что его жена ему изменяет. Он проснулся около 04:30 утра в состоянии паники, схватил лежавший под подушкой нож и нанес спящей супруге 13 ударов. После этого мужчина понял, что измена ему привиделась во сне, и вызвал бригаду скорой помощи. Однако медики не смогли спасти женщину, она скончалась от полученных травм.

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В ходе судебного процесса также выяснилось, что между супругами и ранее возникали конфликты по причине недоверия друг к другу. Пара воспитывала троих детей. Маргиланский городской суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве (статья 97 Уголовного кодекса Узбекистана).

Ранее сообщалось, что в Астраханской области в селе Черный Яр мужчина во время ссоры несколько раз ударил свою супругу ножом и задушил ее. После он сбросил тело жены в водоем и подал заявление в полицию о ее пропаже. Мужчина рассказал следователям, что его жена работала таксисткой и уехала в соседний регион, выполняя заказ. Однако вскоре его задержали силовики, и мужчина сознался в убийстве.

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До этого в Санкт-Петербурге мужчина поссорился с женой и несколько раз ударил ее ножом в грудь на глазах у детей и своей тещи. Полиция задержала его на месте преступления. На видео Следственного комитета было видно, что на полу в комнате остались следы крови. В полицию о произошедшем сообщила теща мужчины, которая тоже была ранена.