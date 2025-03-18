Мужчина убил бывшую жену и объявил ее в розыск

В Астраханской области мужчина поссорился с бывшей женой, ударил несколько раз ножом и задушил. Бывший муж отвез тело к водоему и сбросил в воду, а затем заявил о пропаже женщины в полицию, сообщило астраханское управление Следственного комитета.

По словам следователей, мужчина говорил полицейским, что бывшая жена работает таксисткой и уехала выполнять заказ в соседний регион.

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Убийство произошло в ночь на 14 марта в селе Черный Яр на севере Астраханской области. СК опубликовал видеозапись следственного эксперимента, где 29-летний бывший муж показывает, как подобрал нож на кухне, повалил 21-летнюю бывшую жену на землю у дома и бил по шее и голове. В ролике мужчина демонстрирует удары ножом на манекене, а затем выносит его из багажника автомобиля и волочит к воде.

Следователи сообщили, что бывший муж не менее восьми раз ударил бывшую жену ножом, в результате она скончалась на месте. По их словам, мужчина выбросил тело в канал «Машинный» в двух километрах севернее Черного Яра, а потом оставил автомобиль на одной из улиц села.

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Погибшая действительно занималась частным извозом, пишет СК. Объявляя о пропаже, бывший муж сказал, что она уехала в Волгоградскую область, уточняют силовики. Вскоре после убийства мужчину задержали, он дал признательные показания, написал явку с повинной и был арестован, сообщают следователи.

Енотаевский межрайонный отделом СК возбудил против бывшего мужа уголовное дело об убийстве (статья 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет колонии.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге муж убил жену несколькими ударами кухонного ножа на глазах двоих сыновей и пожилой тещи. Тело погибшей 36-летней женщины нашли на полу в детской комнате.